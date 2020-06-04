Русский ресторан "Пушкин" во время протестов в США отстоял "жених" Волочковой

Последние дни российский сегмент Сети и СМИ всячески обсуждают и восхваляют бравых ребят из Сан-Диего в Калифорнии, США, которые не позволили разгневанной толпе разрушить русский ресторан. Протесты и хаос набирают обороты, но армянский владелец ресторана "Пушкин" не планировал терять бизнес, потому и позвал друзей, которых в Сети в шутку окрестили русской мафией. Но правда оказалась куда проще: парни просто очень любят местный борщ.

Фото © Instagram / pushkinrestaurant

Но выяснилось, что это сияние Айка в лучах славы не стало для него первым. В 2011 году он уже появился в популярной программе "Давай поженимся", куда пришла искать мужа известная балерина Анастасия Волочкова. Звезда была поражена, увидев Айка, ведь он встретил её с букетом цветов и в балетной пачке. На тот момент 35-летний мужчина искал жену после неудачных отношений и надеялся, что Анастасия станет его судьбой.

Видео © YouTube / ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ

Айк Газарян оказался парнем с хорошим чувством юмора, который писал тексты для многих комиков. На тот момент он работал директором корпоративных рисков в иностранной компании. Также мужчина любил вкусно поесть, но вот Анастасия в силу профессии постоянно сидела на диетах. Балерину не сманил даже дом в Сан-Франциско и американский паспорт, а слова о недопустимости измен заставили отвести взгляд.

Фото © Instagram / ikegazaryan