Журналистка помогла на улице во время протестов, но обман раскрылся, когда очевидец выложил видео

Протесты в США ужасны по многим причинам, и одна из них — уничтожение магазинов, владельцам которых и так пришлось нелегко из-за пандемии. Поэтому многие из них пытаются хоть как-то спасти своё дело, закрывая витрины чем получится. Именно такому предпринимателю и решила помочь неизвестная девушка в Лос-Анджелесе, США. Она смело взялась за дело, прикручивая блоки при помощи дрели, о чём и рассказала в соцсетях. Но проходящий мимо свидетель увидел совершенно иную картину.

Видео © Twitter / Ewu

Он снял на видео, как девушка позирует с инструментом рядом с владельцем магазина, пока её друг фотографирует со стороны. Но стоило ему сделать удачный кадр, как девушка с благодарностями вернула дрель мужчине и запрыгнула в свой "мерседес". За кадром недовольные люди подкололи девушку, пошутив про нелёгкую долю парней блогерш и напомнив, что жизни афроамериканцев важны. Очевидец выложил это видео в "Твиттере" под ником Ewu, рассказав о ситуации и попросив инфлюенсеров так не делать.

Фото © Facebook / The Enterpriser Suite

Ролик разошёлся с огромной скоростью, набрав 26 млн просмотров и 72 тыс. лайков только у Ewu. А когда этим видео поделились известные личности, например сценарист и режиссёр Ава Дюверней, к его популярности добавилось ещё 129 тыс. лайков. Пользователи Сети признали в девушке журналистку Washington Examiner Фиону Мориарти-Маклохлин, обрушив на неё волны негатива. Из-за недовольства пользователей девушке даже пришлось удалить аккаунт в соцсети, пишет Daily Dot.

Фото © Facebook / Kingsley Ben

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