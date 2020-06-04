"Идеальная" блогерша так боялась, что кто-нибудь увидит её фото без ретуши, что стала делиться ими сама

В 16 лет Чесси Кинг из Восточного Суссекса, Англия, стала замечать, что она выше и крупнее, чем её друзья, которые говорили, что она рядом с ними словно мама. В отчаянии девушка решила похудеть, а потом занялась фитнесом и создала себе красивый образ в "Инстаграме" с помощью отфотошопленных снимков. Каждую минуту своей жизни британка боялась, что её обман будет раскрыт, пишет The Sun.
Три года назад моя лента новостей была морем совершенства... И я не просто плавала в нём, я была акулой. Акулой, пугающей людей из воды, выкладывающей недостижимые "идеальные" фотографии. И ни одной правдивой
Чесси Кинг
Однако не в силах больше жить с этим страхом, Чесси однажды решилась опубликовать первые честные фото. А потом ещё и ещё. И вместо злобной критики и негативных комментариев она получила поддержку. Девушку хвалили за храбрость и честность. Тогда она поняла, что на правильном пути.
Оглядываясь назад, я вижу совершенно другую Чесси — Чесси, которая больше заботилась о том, чтобы хорошо выглядеть, а не хорошо поступать. <...> Мне очень жаль, если я заставила кого-то из вас почувствовать, что вы недостаточно хороши. Я вела себя глупо не только по отношению к себе и к своему телу, но и к вам
Чесси Кинг
Сейчас у Чесси 800 тыс. подписчиков, которым она не боится показывать свои растяжки, складки, целлюлит и прочие особенности тела. Девушка учится уверенности в себе и наслаждается жизнью. "Никто не вспомнит, насколько худой я выглядела, но запомнит моменты, когда мы смеялись до слёз. Я просто хочу, чтобы женщины и мужчины знали, что они потрясающие", — отметила она.
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