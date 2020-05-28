Инста-модель Ариэлла Нисса из Австралии знаменита тем, что не боится показывать свою фигуру без прикрас. Однако полюбить и принять себя ей удалось не сразу. Девушка поделилась в "Инстаграме" откровенными фото, чтобы в очередной раз доказать, что теперь ей нечего стесняться.
Ариэлла снялась полностью обнажённой, выбрав для фотосессии позы, при которых видно все особенности её тела. По словам блогерши, раньше она сильно переживала из-за выступающего живота, думая, что выглядит словно беременная. А окружающие только подливали масла в огонь, отпуская едкие комментарии.
Однако со временем австралийка поняла, что такие мысли не приносят никакой пользы и действуют разрушительно. Девушка осознала, что каждый заслуживает любви, независимо от его веса, и никому не стоит стесняться своей естественной красоты.
Глядя на эти снимки, я вижу естественную красоту. Иногда мы сами себе злейшие враги, когда критикуем своё тело, но мы этого не заслуживаем! Мы заслуживаем, чтобы нас любили, чтобы мы чувствовали гордость и уверенность в себе и своём внешнем виде
Ариэлла Нисса
Девушку активно поддержали подписчики, которых у неё 445 тысяч. Пользователи отметили, что Ариэлла прекрасна, и поблагодарили за откровенность.
Ты сногсшибательна, и не позволяй никому говорить иначе
sophiejane_xx_
Спасибо, что поделилась. Ты красавица
jsmacke
WOW-girls
Инста-модель полностью разделась, честно показав живот, из-за которого она кажется беременной
сегодня в 08:47
Ратаковски в маленьком бикини показала, на какие приключения согласна с мужем в изоляции
сегодня в 07:03
"Русская Кардашьян" не оставила фанатам и шанса, надев крошечное бикини в этот непростой период
вчера в 11:21