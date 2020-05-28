Инста-модель полностью разделась, честно показав живот, из-за которого она кажется беременной

Инста-модель Ариэлла Нисса из Австралии знаменита тем, что не боится показывать свою фигуру без прикрас. Однако полюбить и принять себя ей удалось не сразу. Девушка поделилась в "Инстаграме" откровенными фото, чтобы в очередной раз доказать, что теперь ей нечего стесняться.

Фото © Instagram / ariellanyssa

Ариэлла снялась полностью обнажённой, выбрав для фотосессии позы, при которых видно все особенности её тела. По словам блогерши, раньше она сильно переживала из-за выступающего живота, думая, что выглядит словно беременная. А окружающие только подливали масла в огонь, отпуская едкие комментарии.

Фото © Instagram / ariellanyssa

Однако со временем австралийка поняла, что такие мысли не приносят никакой пользы и действуют разрушительно. Девушка осознала, что каждый заслуживает любви, независимо от его веса, и никому не стоит стесняться своей естественной красоты.

Фото © Instagram / ariellanyssa

Глядя на эти снимки, я вижу естественную красоту. Иногда мы сами себе злейшие враги, когда критикуем своё тело, но мы этого не заслуживаем! Мы заслуживаем, чтобы нас любили, чтобы мы чувствовали гордость и уверенность в себе и своём внешнем виде Ариэлла Нисса

Девушку активно поддержали подписчики, которых у неё 445 тысяч. Пользователи отметили, что Ариэлла прекрасна, и поблагодарили за откровенность.

Ты сногсшибательна, и не позволяй никому говорить иначе sophiejane_xx_