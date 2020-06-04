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Девушки повторили культовые снимки моделей в купальниках, и стало жарче вдвойне: 10 примеров

Журнал Sports Illustrated написал в "Инстаграме" пост, где предложил девушкам воссоздать фото моделей в купальниках, снимавшихся для издания. На призыв откликнулись многие красавицы, которые решили попытать свои силы и "закосплеить" в том числе Ирину Шейк, Хайди Клум и Тайру Бэнкс. Многие из них и сами были недалеки от модельной индустрии, но удалось ли им переплюнуть оригинал (в коллажах слева) в рамках нового флешмоба SwimsuitIconChallenge, смотрите в подборке ниже.

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Фото © Instagram / the_amanda_rodriguez_

Модель Ирина Шейк vs модель Аманда Родригес

Фото © Instagram / the_amanda_rodriguez_

Модель Эль Макферсон vs блогерша vegan.glam.girl

Фото © Instagram / vegan.glam.girl

Модель Стефани Сеймур (вверху) vs модель Даниэль Александра

Фото © Instagram / danicarbon

Модель Эшли Грэм vs блогерша Николь Кеммет

Фото © Instagram / nicole_qaset

Модель Лили Олдридж vs рестлерша Челси Грин

Фото © Instagram / chelseaagreen

Модель Эль Макферсон vs модель Нава Нуди

Фото © Instagram / karen.nava.nudi

Модель Джиджи Хадид vs создательница бренда купальников Ада Беттина

Фото © Instagram / adabettina

Модель Камилла Костек vs пользовательница "Инстаграма" Эшли Николь

Фото © Instagram / ashleytnicole

Модель Хайди Клум vs пользовательница "Инстаграма" Кортни Бирс

Фото © Instagram / cortnibeers

Модель Тайра Бэнкс vs пользовательница "Инстаграма" Тамика Вантиффлин

Фото © Instagram / tamika_chinique

Лучшие снимки журнал пообещал постить у себя на странице

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