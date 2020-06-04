Девушки повторили культовые снимки моделей в купальниках, и стало жарче вдвойне: 10 примеров

Модель Ирина Шейк vs модель Аманда Родригес
Фото © Instagram / the_amanda_rodriguez_
Модель Эль Макферсон vs блогерша vegan.glam.girl
Фото © Instagram / vegan.glam.girl
Модель Стефани Сеймур (вверху) vs модель Даниэль Александра
Фото © Instagram / danicarbon
Модель Эшли Грэм vs блогерша Николь Кеммет
Фото © Instagram / nicole_qaset
Модель Лили Олдридж vs рестлерша Челси Грин
Фото © Instagram / chelseaagreen
Модель Эль Макферсон vs модель Нава Нуди
Фото © Instagram / karen.nava.nudi
Модель Джиджи Хадид vs создательница бренда купальников Ада Беттина
Фото © Instagram / adabettina
Модель Камилла Костек vs пользовательница "Инстаграма" Эшли Николь
Фото © Instagram / ashleytnicole
Модель Хайди Клум vs пользовательница "Инстаграма" Кортни Бирс
Фото © Instagram / cortnibeers
Модель Тайра Бэнкс vs пользовательница "Инстаграма" Тамика Вантиффлин
Фото © Instagram / tamika_chinique
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