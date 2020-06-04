Блогерша шокировала своих подписчиков, показав, как проходят её шестые роды, в прямом эфире

Недавно блогерша из Лос-Анджелеса, США, Эмма Айзекс объявила 57 тыс. подписчикам, что её шестой малыш должен вот-вот родиться. И поэтому стоит приготовиться к прямому эфиру, где всё и будет происходить. Она сперва опубликовала пост с заявлением, а потом принялась выкладывать сториз со схватками. Позже женщина запустила прямой эфир из ванной, в которой и появился ребёнок, пишет Lad Bible.
Операторскую работу Эмма доверила родственникам, поэтому заранее извинилась, если уровень съёмки будет ниже среднего. И пока семья снимала блогершу со всех сторон, та терпела схватки и ждала своих акушерок, которые немного запаздывали. Несмотря на все накладки, женщина уже в шестой раз рожала дома и не видела в этом ничего страшного.
Предыдущие пять раз прошли прекрасно, и я надеялась, что шестой не станет исключением. Хотя я была готова к тому, что всё пойдёт не по плану и закончится печально
Эмма Айзекс
Перед рождением теперь уже предпоследнего ребёнка Эмма хотела провести трансляцию родов, но её отговорили от этого, и после она сильно жалела. В этот раз женщина была неумолима и планировала всё-таки исполнить задуманное. В итоге родившийся малыш оказался мальчиком весом 4,1 килограмма.
WOW-news
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