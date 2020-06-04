Учёные нашли аномальное вещество в нейтронных звёздах

Астрофизики из Финляндии доказали наличие аномальной материи внутри нейтронных звёзд, пишет Nature Physics. Напомним, нейтронная звезда (или по-другому — пульсар) — это всё, что остаётся от массивной звезды в конце её "жизни". Когда в ней заканчивается топливо для ядерных реакций, происходит взрыв сверхновой, оболочка сбрасывается в окружающее пространство и обнажает сверхплотное ядро. Это ядро и есть нейтронная звезда. Она вращается с огромной скоростью и испускает мощные периодические радиосигналы, за что её и называют пульсаром.

Среднестатистическая нейтронная звезда примерно в полтора раза тяжелее Солнца и при этом в диаметре не превышает 20 километров. Считается, что она состоит в основном из нейтронов. Однако ещё несколько десятилетий назад учёные предположили, что при такой плотности эти нейтроны должны распадаться на субатомные частицы — кварки.

По словам финских учёных, данные наблюдений подтвердили, что кварковое вещество составляет больше половины содержимого нейтронных звёзд. Более того, исследователи не исключают, что пульсары состоят из такой материи целиком. Поэтому эти небесные тела можно было бы назвать кварковыми звёздами. Отметим, что гипотезу об их существовании впервые предложили советские учёные Дмитрий Иваненко и Дмитрий Курдгелаидзе в 1967 году.

Как позже показали расчёты, среди частиц в этих звёздах должно быть очень много так называемых странных кварков. Их так именуют потому, что их "поведение" астрофизики сочли необычным. Есть предположение, что "странное вещество" из этих кварков и есть таинственная тёмная материя. Как рассказали авторы нынешнего исследования, кварковое вещество обладает удивительными свойствами — например, скорость звука в нём равна скорости света.