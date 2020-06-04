Девушка из Питера два месяца на карантине встречала курьеров топлес, записывая их реакцию на видео

На ютуб-канале "#ХэвиРейн" появилось видео с названием "Два месяца встречала курьеров… топлес!", которое быстро стало набирать просмотры, хотя подписчиков там всего пять тысяч. И это неудивительно, ведь заголовок вполне соответствует происходящему на кадрах. Автор ролика таким образом решила "поблагодарить" работников службы доставки и в период с 29 марта по 23 мая демонстрировала им свои обнажённые формы.
Почти два месяца я провела на самоизоляции и ни разу не выходила из дома. Каждый день я заказывала доставку еды и встречала курьеров топлес. Это моё "эстетическое спасибо" за их опасный труд в период пандемии
Мария Рейн
Видео © YouTube / #ХэвиРейн
Реакция у доставщиков была самая разнообразная: кто-то стойко терпел, кто-то ошарашенно разглядывал полуголую заказчицу. Самые галантные делали комплименты, но опасная затея не могла пройти гладко. Не обошлось без скабрезных намёков и попыток потрогать девушку, что та сразу вежливо пыталась пресечь.
Несмотря на то что ролик за день собрал более 68 тысяч просмотров, дизлайков он получил гораздо больше, чем лайков. Не всем понравился такой пиар-ход, и пользователи писали, что лучше бы блогерша оставила курьерам чаевые и не устраивала столь безрассудные эксперименты.
Сотка-другая наличных чаевых им была бы куда приятнее
The Nameless
По-моему, этот диагноз имеет название) эксгибиционизм
Юрий Манин
"Эстетическое спасибо" — это песню спеть или картину своего авторства подарить, а в кадре — выдача чаевых стриптизом
Владимир Панченко
Полное видео можно посмотреть у девушки на канале, где даны и ссылки на её соцсети. Автором провокационных кадров оказалась актриса из Санкт-Петербурга Мария Рейн, которая ранее также для видео обливала отбеливателем в метро мужчин, сидящих с широко расставленными ногами. "Мне кажется, что я могу сделать всё что угодно на сцене. К своему телу я отношусь как к инструменту. Это моё пальтишко, которое мне помогает в жизни", — признавалась Мария в интервью KudaGo.
WOW-girls
Девушка из Питера два месяца на карантине встречала курьеров топлес, записывая их реакцию на видео
сегодня в 10:28
"Идеальная" блогерша так боялась, что кто-нибудь увидит её фото без ретуши, что стала делиться ими сама
сегодня в 09:27
Девушки повторили культовые снимки моделей в купальниках, и стало жарче вдвойне: 10 примеров
сегодня в 07:51