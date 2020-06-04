Девушка из Питера два месяца на карантине встречала курьеров топлес, записывая их реакцию на видео

На ютуб-канале "#ХэвиРейн" появилось видео с названием "Два месяца встречала курьеров… топлес!", которое быстро стало набирать просмотры, хотя подписчиков там всего пять тысяч. И это неудивительно, ведь заголовок вполне соответствует происходящему на кадрах. Автор ролика таким образом решила "поблагодарить" работников службы доставки и в период с 29 марта по 23 мая демонстрировала им свои обнажённые формы.

Почти два месяца я провела на самоизоляции и ни разу не выходила из дома. Каждый день я заказывала доставку еды и встречала курьеров топлес. Это моё "эстетическое спасибо" за их опасный труд в период пандемии Мария Рейн

Видео © YouTube / #ХэвиРейн

Реакция у доставщиков была самая разнообразная: кто-то стойко терпел, кто-то ошарашенно разглядывал полуголую заказчицу. Самые галантные делали комплименты, но опасная затея не могла пройти гладко. Не обошлось без скабрезных намёков и попыток потрогать девушку, что та сразу вежливо пыталась пресечь.

Фото © Instagram / ein__maria

Несмотря на то что ролик за день собрал более 68 тысяч просмотров, дизлайков он получил гораздо больше, чем лайков. Не всем понравился такой пиар-ход, и пользователи писали, что лучше бы блогерша оставила курьерам чаевые и не устраивала столь безрассудные эксперименты.

Фото © Instagram / ein__maria

Сотка-другая наличных чаевых им была бы куда приятнее The Nameless

По-моему, этот диагноз имеет название) эксгибиционизм Юрий Манин

"Эстетическое спасибо" — это песню спеть или картину своего авторства подарить, а в кадре — выдача чаевых стриптизом

Владимир Панченко