Сенатор разделась перед камерой после конференции, не подозревая, что её коллеги всё ещё на связи

Сенатор от штата Гуанахуато Марта Люсия Мичер участвовала со своими коллегами из партии "Движение национального возрождения", Банком Мексики и журналистами в видеоконференции, где обсуждались последствия пандемии. Однако удалённая работа оказалась не так проста. В какой-то момент женщина стала переодеваться, думая, что выключила камеру. Но в этот момент на неё смотрели десятки изумлённых глаз.
Фото © Twitter / lawicha70
Кто-то сделал скриншоты записи, где Марта Мичер предстала с обнажённым бюстом. И те разлетелись по соцсетям в мгновение ока, став поводом для шуток и едких комментариев. Но сенатора оказалась не так легко смутить, пишет Daily Star. Женщина смело высказалась о том, почему ей и другим девушкам в подобных ситуациях не должно быть неловко и стыдно.
Я не стыжусь того, что случайно показала интимную часть. Ведь именно представление о том, что женщина — это "только её тело", позволяет и провоцирует объективацию женщин, с которой я всегда боролась. Мне 66 лет, и я выкормила грудью четырёх детей, <...> поэтому горжусь своим телом. Я женщина, которая боролась за левых почти 40 лет и занимала различные общественные роли, защищая права человека, я женщина, которая не стыдится своего тела, я люблю его и забочусь о нём
Марта Люсия Мичер
Фото © Twitter / MaluMicher
Сенатора поддержали многие коллеги. И хотя пока не ясно, кто именно сделал и выложил снимки в Сеть, в парламенте заявили, что примут меры в отношении тех, кто их распространил.
WOW-news
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