Сенатор разделась перед камерой после конференции, не подозревая, что её коллеги всё ещё на связи

Я не стыжусь того, что случайно показала интимную часть. Ведь именно представление о том, что женщина — это "только её тело", позволяет и провоцирует объективацию женщин, с которой я всегда боролась. Мне 66 лет, и я выкормила грудью четырёх детей, <...> поэтому горжусь своим телом. Я женщина, которая боролась за левых почти 40 лет и занимала различные общественные роли, защищая права человека, я женщина, которая не стыдится своего тела, я люблю его и забочусь о нём

Марта Люсия Мичер