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На Кубани до 21 июня продлили действие мер, введённых из-за коронавируса

Такое решение было принято в связи с увеличением потока отдыхающих.

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Фото © Pixabay

В Краснодарском крае на две недели, до 21 июня, продлили действия мер, введённых в регионе в связи с коронавирусом.

Взять и открыться в полном объёме, не опираясь на ситуацию в других регионах, нельзя, потому что из регионов с разной эпидобстановкой поедут к нам, на Кубань. Курорты Краснодарского края — это курорты всей страны. И открыться в полном объёме мы не можем, — сказал глава региона Вениамин Кондратьев на заседании оперативного штаба по борьбе с CoViD-19.

Он отметил, что дальнейшие решения будут приниматься исходя из развития эпидемиологической обстановки в крае.

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