На Кубани до 21 июня продлили действие мер, введённых из-за коронавируса

В Краснодарском крае на две недели, до 21 июня, продлили действия мер, введённых в регионе в связи с коронавирусом.

— Взять и открыться в полном объёме, не опираясь на ситуацию в других регионах, нельзя, потому что из регионов с разной эпидобстановкой поедут к нам, на Кубань. Курорты Краснодарского края — это курорты всей страны. И открыться в полном объёме мы не можем, — сказал глава региона Вениамин Кондратьев на заседании оперативного штаба по борьбе с CoViD-19.