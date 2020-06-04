Кремль оценил прогнозы Собянина о том, когда россияне смогут вернуться к привычной жизни

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков воздержался от долгосрочных прогнозов относительно того, когда страна сможет вернуться к привычной жизни, при этом он отметил, что эпидситуация в России постепенно улучшается.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин спрогнозировал, когда москвичи смогут вернуться к привычному укладу жизни. Песков же отметил, что делать такие выводы в целом по стране нужно с осторожностью.

— С прогнозами должны выступать люди, которые основывают своё суждение на мнении специалистов, медиков, эпидемиологов. Этой информацией обладает Собянин применительно к региону. Применительно к стране — сейчас [наблюдается] положительная динамика. Ситуация стабилизируется и улучшается. С долгосрочными прогнозами, что касается страны, в целом все выступают осторожно, — отметил Песков.

Напомним, в России за прошедшие сутки коронавирус подтвердился ещё у 8831 человека. При этом у 38,2% новых пациентов не было клинических проявлений CoViD-19.