Источник: Руководство норильской ТЭЦ подозревают в хищении средств, выделенных на ремонт тех самых резервуаров

По данным источника Лайфа, следователи подозревают руководство АО "Норильская топливно-энергетическая компания" и ТЭЦ-3 в хищении средств, выделенных на ремонт резервуаров с нефтепродуктами. Один из них, напомним, и стал причиной масштабного разлива топлива.

По предварительным данным, речь идёт о контракте на ремонт на сумму в семь миллионов рублей. Отмечается, что работы выполнялись частично, в результате чего бетонная площадка под одним из резервуаров просела, сам резервуар разгерметизировался и 20 тысяч тонн топлива вылились в почву и реки.