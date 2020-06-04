Источник: Руководство норильской ТЭЦ подозревают в хищении средств, выделенных на ремонт тех самых резервуаров

По данным источника Лайфа, следователи подозревают руководство АО "Норильская топливно-энергетическая компания" и ТЭЦ-3 в хищении средств, выделенных на ремонт резервуаров с нефтепродуктами. Один из них, напомним, и стал причиной масштабного разлива топлива.
По предварительным данным, речь идёт о контракте на ремонт на сумму в семь миллионов рублей. Отмечается, что работы выполнялись частично, в результате чего бетонная площадка под одним из резервуаров просела, сам резервуар разгерметизировался и 20 тысяч тонн топлива вылились в почву и реки.
Напомним, в Норильске из резервуара на ТЭЦ-3 разлилось 20 тысяч тонн нефтепродуктов. Кадры последствий попали в Сеть. Президент РФ Владимир Путин накануне провёл экстренное совещание по ситуации с разливом топлива. После этого в Красноярском крае ввели режим ЧС федерального уровня. Следователи возбудили уже четвёртое уголовное дело.