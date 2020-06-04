НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Узнавай важные новости первым

Следователи возбудили дело о халатности после разлива топлива в Норильске

Задержанному начальнику котлотурбинного цеха ТЭЦ скоро предъявят обвинение.

117

Фото © ТАСС / Кожевников Денис

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о халатности из-за несвоевременного информирования о ЧП с разливом топлива из резервуара ТЭЦ в Норильске. Об этом сообщается в пресс-службе ведомства.

В связи с несвоевременным информированием о чрезвычайной ситуации возбуждено уголовное дело по статье "Халатность", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ближайшее время начальнику котлотурбинного цеха ТЭЦ-3 АО "НТЭК" предъявят обвинение. Следствие ходатайствует о его аресте.

Правоохранители устанавливают всех причастных к произошедшему.

Напомним, после пожара на территории ТЭЦ-3 в Норильске разлилось 20 тысяч тонн нефтепродуктов. Инцидент случился после того, как в резервуар врезался автомобиль. Кадры последствий аварии попали в Сеть. Из-за серьёзности ситуации президент РФ Владимир Путин провёл экстренное совещание и отчитал чиновников и руководство предприятия. Сейчас в Красноярском крае введён режим ЧС федерального уровня. Площадь загрязнения составила 180 тысяч квадратных метров.

Выбор редакции

Loading...