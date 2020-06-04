Следователи возбудили дело о халатности после разлива топлива в Норильске

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о халатности из-за несвоевременного информирования о ЧП с разливом топлива из резервуара ТЭЦ в Норильске. Об этом сообщается в пресс-службе ведомства.
— В связи с несвоевременным информированием о чрезвычайной ситуации возбуждено уголовное дело по статье "Халатность", — говорится в сообщении.
Отмечается, что в ближайшее время начальнику котлотурбинного цеха ТЭЦ-3 АО "НТЭК" предъявят обвинение. Следствие ходатайствует о его аресте.
Правоохранители устанавливают всех причастных к произошедшему.
Напомним, после пожара на территории ТЭЦ-3 в Норильске разлилось 20 тысяч тонн нефтепродуктов. Инцидент случился после того, как в резервуар врезался автомобиль. Кадры последствий аварии попали в Сеть. Из-за серьёзности ситуации президент РФ Владимир Путин провёл экстренное совещание и отчитал чиновников и руководство предприятия. Сейчас в Красноярском крае введён режим ЧС федерального уровня. Площадь загрязнения составила 180 тысяч квадратных метров.