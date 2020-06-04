Следователи возбудили дело о халатности после разлива топлива в Норильске

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о халатности из-за несвоевременного информирования о ЧП с разливом топлива из резервуара ТЭЦ в Норильске. Об этом сообщается в пресс-службе ведомства.

— В связи с несвоевременным информированием о чрезвычайной ситуации возбуждено уголовное дело по статье "Халатность", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ближайшее время начальнику котлотурбинного цеха ТЭЦ-3 АО "НТЭК" предъявят обвинение. Следствие ходатайствует о его аресте.

Правоохранители устанавливают всех причастных к произошедшему.