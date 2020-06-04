Названы признаки, указывающие на прослушку смартфона

Подозрительные новые приложения и необычная активность смартфона могут быть признаками того, что гаджет находится на прослушке, предупредил глава информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.

По его словам, стоит насторожиться, если на устройстве обнаружилось программное обеспечение или приложения, которые пользователь не устанавливал. Также подозрения должны возникнуть, если телефон начал "жить своей жизнью" — самостоятельно включается и выключается, а также разряжается, когда его не используют.

Чтобы защитить себя от прослушки, специалист советует регулярно проверять список установленных приложений.

— Необходимо также установить специальные программы, которые купируют работу подобных приложений, — приводит его слова агентство "Прайм".