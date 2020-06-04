Сильный ветер повалил десятки деревьев в Москве, повреждены 25 авто

Сильный ветер прошёлся минувшей ночью по столичному региону и повалил 44 дерева в разных районах Москвы, более 20 автомобилей повреждены. Об этом журналистам заявил заместитель мэра Пётр Бирюков.

— За сутки в городе зафиксировано 44 случая падения деревьев, больше всего в Западном и Южном административных округах, повреждены 25 автомобилей, — сказал он, добавив, что пострадавших в столице нет.

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Также заммэра уточнил, что из-за ливня в столице произошло два сильных подтопления — на выезде в область из транспортного тоннеля Ленинградский и под Ростокинским путепроводом на проспекте Мира. На эти точки незамедлительно прибыли аварийные службы для откачки воды.

Также небольшие подтопления были зафиксированы на улицах Москвы и других зонах столицы, включая поймы и лесопарки.