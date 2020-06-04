По Северному Кавказу пронёсся мощный ураган, есть пострадавшие — видео

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Мощный ураган с ливнем и градом обрушился на Северный Кавказ вечером 3 июня. В Чечне из-за разгула стихии пострадало 11 человек. Об этом в видеообращении рассказал глава республики Рамзан Кадыров.

— Пострадало 11 человек, к сожалению, один в тяжёлом состоянии, остальные получили ушибы, травмы. Погибших нет, — уточнил он.

Он отдал распоряжение немедленно заняться ликвидацией последствий урагана и восстановить электроснабжение. Глава Чеченской Республики также сформировал оперативный штаб и взял ситуацию под личный контроль.

В Северной Осетии на фоне неблагоприятных метеоусловий ввели режим ЧС в Правобережном и Ардонском районах. К утру сотрудникам МЧС удалось восстановить электроснабжение, однако 10 частных домовладений остаются подтопленными.

На опубликованных в соцсетях кадрах видно, как сильные порывы ветра валят деревья и рекламные щиты, а также срывают кровли домов.