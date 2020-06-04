Россиянам рассказали, как собрать доказательства в случае отравления в ресторане

В "Роскачестве" рассказали, что при отравлении в ресторане необязательно обращаться за помощью к юристу, можно самостоятельно собрать доказательства инцидента и затем направить в заведение претензию. Об этом сообщается на сайте организации.

Специалисты отмечают, что в первую очередь нужно обратиться к врачу, чтобы он зафиксировал факт отравления, указал симптомы и уточнил в документе с ваших слов, что именно вы съели.

Весомыми доказательствами являются чек из ресторана или выписка с банковской карты, показания свидетелей, которые были с вами, а также фото и видео из заведения и с камер наблюдения. При этом если вы заказывали еду на дом, можно сделать скриншот в приложении со списком продуктов или блюд.

— Оставшуюся некачественную еду можно отдать на экспертизу в санитарно-эпидемиологическую службу (СЭС), получив соответствующее заключение о небезопасности продукта, — отметили в "Роскачестве".

Собрав все необходимые доказательства, потребитель должен в произвольной форме описать событие, соответствующие последствия и сослаться на статью 14 закона "О защите прав потребителей". После чего можно потребовать денежную компенсацию. В случае отказа ресторана рассматривать заявление специалисты советуют обращаться в суд.