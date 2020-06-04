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Роструд напомнил о двух коротких рабочих неделях в июне

Граждан России ждёт один государственный праздник, один нерабочий день и один сокращённый.

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Две короткие рабочие недели ждут россиян в июне из-за празднования Дня России и объявления 24 июня выходным днём в связи с проведением Парада Победы.

В Роструде напомнили, что рабочий день 11 июня будет сокращённым на один час в связи с тем, что он является предпраздничным. Однако 23 июня россиянам придётся отработать полный рабочий день, несмотря на последующее празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

В Роструде объяснили, что 24 июня объявлен нерабочим днём с сохранением заработной платы, поэтому предшествующий день не считается предпраздничным.

Напомним, в конце мая президент РФ Владимир Путин приказал начать подготовку к Параду Победы в Москве. Он состоится 24 июня — в дату, когда в 1945 году на Красной площади прошёл легендарный Парад Победителей. В Кремле рассказали, как президент РФ Владимир Путин и лидеры других государств будут наблюдать за масштабным мероприятием.

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