МЧС показало место разлива топлива в Норильске с высоты птичьего полёта — видео

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Глава МЧС России Евгений Зиничев и губернатор Красноярского края Александр Усс осмотрели с воздуха место разлива нефтепродуктов и оценили масштаб бедствия. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России.

— На месте ЧС работает оперативная группа МЧС России, оснащённая беспилотными авиационными системами для мониторинга развития ситуации. На основе полученных данных специалисты проводят расчёты, строят ортофотопланы и модели развития обстановки, — говорится в сообщении ведомства.

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Меры по ликвидации последствий разлива топлива сегодня обсудят на выездной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности.