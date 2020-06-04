Глава МЧС заявил, что способ ликвидации утечки нефтепродуктов на ТЭЦ в Норильске найден

Специалисты МЧС России нашли решение по способам ликвидации разлива нефтепродуктов из-за аварии на ТЭЦ-3 в Норильске. Об этом заявил глава ведомства Евгений Зиничев.

— Самый важный вопрос — каким образом будем ликвидировать утечку нефтепродуктов. Я думаю, что решение найдено. И мы его выполним, — приводит его слова ТАСС.

Тем временем в Генпрокуратуре заявили, что изучат все доводы по аварии на ТЭЦ-3. Замгенпрокурора РФ Николай Шишкин призвал корректно воспринимать заключения специалистов ведомства относительно причинённого материального ущерба и результатов ЧП.

— Все эти доводы будут проверены в ходе расследования возбуждённых уголовных дел, — подчеркнул он в ходе совещания в Норильске.

Ранее Лайф сообщал, что Зиничев вместе с губернатором Красноярского края Александром Уссом прибыли в Норильск на место ЧП. По предварительным данным, причиной случившегося могло стать проседание свай фундамента.