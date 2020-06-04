Стало известно о технологии сбора топлива в Норильске

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова рассказала, что разлитое в Норильске топливо предполагается собрать в резервуары и очистить от воды. Об этом сообщает компания "Норникель" в телеграм-канале.
— Сегодняшняя технология, которая предлагается, — это технология сбора нефтепродукта, размещение его в резервуары, последующая транспортировка для очистки от воды и, возможно, дальнейшее использование. Компания знает нашу позицию и принимает её, — заявила Радионова.
Она также отметила, что проводится большая работа по очистке грунта. Его переместят в более безопасное место — на бетонное основание. По словам главы Росприроднадзора, проверка федеральной службы займёт около 20 дней. По её итогам составят акт, а виновных лиц привлекут к ответственности.
Напомним, после пожара на территории ТЭЦ-3 в Норильске разлилось 20 тысяч тонн нефтепродуктов. Инцидент случился после того, как в резервуар врезался автомобиль. Кадры последствий аварии попали в Сеть. Президент РФ Владимир Путин накануне провёл экстренное совещание по ситуации с разливом топлива. Площадь загрязнения составила 180 тысяч квадратных метров.