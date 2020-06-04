Лукашенко назначил нового премьера Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил новым премьер-министром страны Романа Головченко, который до настоящего времени был руководителем Государственного военно-промышленного комитета. Об этом сообщает БелТА.

Должность первого вице-премьера республики по решению главы государства занял посол Белоруссии в Китае Николай Снопков.

Роман Головченко, новый премьер Белоруссии, с 2009 по 2013 год занимал должность замглавы Госкомвоенпрома. В 2013–2018 гг. он работал послом в Объединённых Арабских Эмиратах. А с 2018-го и по сегодняшний день возглавлял Госкомвоенпром.