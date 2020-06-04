В Норвегии оползень утащил в море восемь домов — видео

Just now in Alta, Norway: Huge mudslide dragging several houses into the sea. pic.twitter.com/xR4t5zLI7m — Jan Fredrik Drabløs (@JanFredrikD) June 3, 2020

Мощный оползень унёс в море восемь домов в Северной Норвегии. Местный житель снял эффектные кадры того, как его соседи лишились жилья.

Оползень шириной более 610 метров произошёл на западной стороне мыса Кракнесет в провинции Финнмарк в среду, третьего июня. Полиции сразу сообщили об инциденте, стражи порядка незамедлительно инициировали спасательную операцию по воздуху и морю.

Некоторых жителей населённого пункта пришлось эвакуировать с помощью вертолёта, благодаря чему в результате происшествия удалось избежать жертв и пострадавших.

Местному жителю удалось запечатлеть некоторые события на камеру. На кадрах ролика можно увидеть, как мощное движение грунта сносит несколько крупных домов в море, словно маленькие игрушки.

Норвежец Ян Эгиль Баккеби рассказал в интервью Altaposten, как он услышал треск над головой и предположил, что кто-то забрался на чердак.

— Я только собрался перекусить, как услышал треск, раздавшийся сверху. Сначала я подумал, что кто-то забрался на чердак, но выглянул в окно и увидел оборванный кабель и обломки досок, — сказал он. — Я не бежал так быстро никогда за всю жизнь.

По его словам, он бросился на ближайший холм, откуда наблюдал, как посёлок уносит в море.