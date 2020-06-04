Песков рассказал, как Путин узнал о ЧП в Норильске

Представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, как президента России Владимира Путина информировали о ЧП с разливом топлива в Норильске.

— Путин обратил внимание на расхождение о том моменте, когда поступила информация, которую он получил по линии официальных ведомств... Была информация, которая поступила в том числе и на совещании, а также от МЧС. Были заявления, сделанные менеджментом компании. Они расходятся в информации, — сказал Песков.

Он отметил, что именно эти расхождения стали причиной, по которой российский лидер дал поручения разобраться в ситуации соответствующим органам.