Песков рассказал, как Путин узнал о ЧП в Норильске

Представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, как президента России Владимира Путина информировали о ЧП с разливом топлива в Норильске.
— Путин обратил внимание на расхождение о том моменте, когда поступила информация, которую он получил по линии официальных ведомств... Была информация, которая поступила в том числе и на совещании, а также от МЧС. Были заявления, сделанные менеджментом компании. Они расходятся в информации, — сказал Песков.
Он отметил, что именно эти расхождения стали причиной, по которой российский лидер дал поручения разобраться в ситуации соответствующим органам.
Напомним, 29 мая в резервуар на территории ТЭЦ-3 в Норильске врезался автомобиль, начался пожар. После этого разлилось 20 тысяч тонн нефтепродуктов. Кадры последствий аварии попали в Сеть, площадь загрязнения составила 180 тысяч квадратных метров. Из-за серьёзности ситуации президент РФ Владимир Путин накануне провёл экстренное совещание и отчитал ответственных лиц за то, что масштабы аварии были раскрыты не сразу. После этого в Красноярском крае был введён режим ЧС федерального уровня.