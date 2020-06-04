Собянин провёл совещание рабочей группы Госсовета. Обсуждалось смягчение мер по коронавирусу

Мэр Москвы Сергей Собянин провёл совещание рабочей группы Государственного совета относительно борьбы с коронавирусной инфекцией и обсудил критерии для смягчения мер безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и Правительства Москвы.

— На совещании обсуждались вопросы текущих темпов и прогноза распространения коронавирусной инфекции; расширения объёмов тестирования, <...> критериев принятия решений о смягчении действующих ограничений, — говорится в сообщении.

Также в ходе совещания были рассмотрены вопросы дополнительных выплат медицинским работникам, которые находятся на передовой и борются с коронавирусом. Кроме того, Собянин поднял тему поэтапного процесса возвращения больниц и поликлиник, ранее перепрофилированных для помощи больным с CoViD-19, в привычный режим работы.

Отметим, что в беседе приняли участие губернаторы регионов, а также представители системы федеральных органов исполнительной власти.