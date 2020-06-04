В сенат США внесли проект новых санкций против "Северного потока — 2"

В сенат США внесли законопроект о расширении санкций против газопровода "Северный поток — 2". Об этом написал в "Твиттере" сенатор-республиканец Джон Баррассо.

— "Северный поток — 2" является ловушкой; он делает наших союзников более зависимыми от России... Наш двухпартийный законопроект расширяет санкции для тех, кто оказывает помощь в строительстве трубопровода, — заявил Баррассо.

Он подчеркнул, что США должны блокировать усилия по завершению строительства трубопровода.