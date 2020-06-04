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Обнаружилась связь создателя биткоина с Россией

Об этом пишет Cointelegraph. Специалисты выяснили, что создатель Сатоши Накамото одно время пользовался российским прокси-сервером.

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Фото © Allen J. Schaben / Los Angeles Times via Getty Image

Точнее, пользовался он им именно в январе 2009 г. По данным Cointelegraph, обнаруженный IP-адрес тогда обслуживала российская компания "Андрес телеком".

Александр Чепурной, сооснователь блокчейн-платформы Ergo, считает, что создатель биткоина мог жить в одной из стран разведывательного альянса под названием "Пять глаз", в которую входят Австралия, Новая Зеландия, Великобритания, Канада и США.

Дескать, в таком случае было бы логично использовать российский прокси, поскольку с ним проще скрыться от слежки американских спецслужб. Вместе с тем Чепурной сильно сомневается, что Сатоши Накамото когда-либо бывал в России.

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