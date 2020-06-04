Обнаружилась связь создателя биткоина с Россией

Точнее, пользовался он им именно в январе 2009 г. По данным Cointelegraph, обнаруженный IP-адрес тогда обслуживала российская компания "Андрес телеком".

Александр Чепурной, сооснователь блокчейн-платформы Ergo, считает, что создатель биткоина мог жить в одной из стран разведывательного альянса под названием "Пять глаз", в которую входят Австралия, Новая Зеландия, Великобритания, Канада и США.