"Кому нужны разговоры офисного клерка?" Аналитик не поверил в названные признаки прослушки

Руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов заявил, что необычная активность смартфона и то, что он быстро разряжается, вовсе не является признаком прослушки.

— В большинстве случаев, когда смартфон начинает тормозить, глючить, речь идёт о технической проблеме, которая никак не связана с прослушкой. В девяти случаях из десяти. Нужно понимать, что большая часть среднестатистических людей неинтересна для прослушки в принципе. Кому нужны личные переговоры обычного офисного клерка? — рассказал Ульянов в эфире НСН.

Однако специалист признал, что при помощи установленных программ, которым пользователь сам даёт разрешение на доступ к контактам, сообщениям и фото, можно получить исчерпывающую информацию о хозяине смартфона.