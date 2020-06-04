НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Узнавай важные новости первым

"Кому нужны разговоры офисного клерка?" Аналитик не поверил в названные признаки прослушки

Эксперт рассказал, как пользователь может сам поспособствовать сбору информации о нём.

101

Руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов заявил, что необычная активность смартфона и то, что он быстро разряжается, вовсе не является признаком прослушки.

В большинстве случаев, когда смартфон начинает тормозить, глючить, речь идёт о технической проблеме, которая никак не связана с прослушкой. В девяти случаях из десяти. Нужно понимать, что большая часть среднестатистических людей неинтересна для прослушки в принципе. Кому нужны личные переговоры обычного офисного клерка? — рассказал Ульянов в эфире НСН.

Однако специалист признал, что при помощи установленных программ, которым пользователь сам даёт разрешение на доступ к контактам, сообщениям и фото, можно получить исчерпывающую информацию о хозяине смартфона.

Напомним, ранее эксперт перечислил признаки, указывающие на прослушку гаджета. По его мнению, беспокоиться следует, если телефон начал "жить своей жизнью": самостоятельно включается и выключается, а также разряжается. Специалист отметил, что появление подозрительных новых приложений также может указывать на то, что вас прослушивают.

Выбор редакции

Loading...