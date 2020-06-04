"ВКонтакте" запустила убийцу TikTok

Как и TikTok, "Клипы" ориентированы под создание и распространение музыкальных вертикальных видеороликов длительностью до минуты. "ВКонтакте" считает, что инструментов нового сервиса достаточно для создания контента "на уровне, близком к профессиональному".

Главным отличием "Клипов" от TikTok являются AR-жесты. Сервис регистрирует движения людей в кадре и по-разному на них реагирует. Эта особенность даёт новые возможности для самовыражения по сравнению с китайской соцсетью.