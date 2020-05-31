Лайфхаки для соцсетей. 9 фишек "ВКонтакте" и "Одноклассников", которыми вы не пользовались

России очень повезло, что у неё есть свои соцсети. Нам не приходится пользоваться "Фейсбуком" и мириться с его "нецензурой", в отличие от жителей большинства других стран. Многие пользуются "ВКонтакте" и "Одноклассниками", сколько помнят в своём доме Интернет. Но, несмотря на это, от большинства из нас соцсети годами таят свои скрытые функции. Или же их создатели не рассказывают о сторонних разработках, которые заметно расширяют базовый функционал сервисов.

"ВКонтакте"

Теперь от вас не скрыться

Сервис vk220 очень старый альтернативный веб-клиент для ВК. Хотя клиент — это сильно сказано. Корректнее назвать vk220 сборником пяти антифункций для "ВКонтакте". Первая позволяет узнать, кого из друзей скрывает тот или иной пользователь. Полезно в ситуации, когда, например, пользователь А подозревает, что пользователь B скрывает от него человека С.

Вторая показывает, кто добавил вас в чёрный список. Процедура небыстрая, но действенная. Третья демонстрирует список потенциальных друзей того или иного пользователя. Да-да, это те самые люди из категории "возможно, вы их знаете". Четвёртая позволяет посмотреть, кто из ваших друзей скрывает от окружающих дружбу с вами. Пятая раскрывает общих друзей и сообщества у двух любых пользователей.

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Важно! Расширение собирает личные данные, поэтому пользуйтесь им на свой страх и риск. Ну или на крайний случай с подставной страницы.

"ВКонтакте" как блокнот и файловый обменник

В "Телеграме" есть вкладка "Избранное". Сложно полностью оценить её пользу, если мессенджер является неотъемлемой частью рабочей среды. Обычно в "Избранное" летят все интересные посты из других каналов, важные напоминания самому себе и, в конце концов, файлы, которые нужно быстро перекинуть с телефона на ПК или обратно. И в ВК такой опции сильно не хватает. Неправда ли?

Неправда. Потому что на самом деле такой же импровизированный блокнот есть и во "ВКонтакте". Чтобы его активировать, только и надо, что отправить самому себе сообщение. Со страницы профиля сделать это невозможно. Поэтому переходим в диалоги и в поиске чатов пишем своё имя. Готово!

Скрываем свои предосудительные пристрастия от глаз посторонних

С феноменом Guilty Pleasure сталкивался каждый. Даже не подозревая, что то, с чем он имеет дело, и есть Guilty Pleasure. Суть этого явления в том, чтобы отдавать предпочтения чему-либо (например, контенту), зная, что это не очень правильно с точки зрения этики. Многие люди имеют это пресловутое Guilty Pleasure и старательно скрывают сей факт. Так вот, в ВК делать это довольно просто.

Допустим, пользователь хочет быть в курсе обновления паблика или группы, но не хочет подписываться. По разным причинам. В том числе и для того, чтобы никто не узнал о его тайных пристрастиях. Так вот, решение есть. Нужно выполнить три простых шага:

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1) подписаться на нужный паблик/группу; 2) перейти во вкладку "Новости" и создать список избранных источников, нажав иконку "+" и добавив в кастомный фид тайный паблик/группу; 3) отписаться от паблика/группы.

Всё. Теперь в новостях нажимаем на созданный список и видим все новости из источников, от которых отписались.

Резервное копирование и восстановление альбомов

Бывают ситуации, когда со страницы в ВК нужно быстро выкачать все фотографии. Сохранять сотни картинок по одной — дело не из лёгких. Ещё сложнее, когда альбомов несколько, что, например, для фотографа или администратора какой-нибудь группы с мемами не редкость.

Базовый набор инструментов ВК решить этот вопрос легко и быстро не позволяет. Чего не скажешь о приложениях от сторонних разработчиков. Одно из таких называется VKpic. Оно позволяет скачивать альбомы в виде архивов или переносить их с одной страницы на другую. Главное, чтобы пользователь имел доступ к обоим.

Снова напомним, что доверять личные данные стороннему разработчику в пользу скорости и удобства — личное дело каждого.

Проверьте свой профиль на взлом

Даже если ежемесячно менять пароль от аккаунта, нет гарантии, что его не украдут мошенники или им не воспользуется недоверчивый партнёр. Если имеется повод полагать, что так оно и есть, компрометацию профиля легко проверить. Три классических шага:

1) открываем настройки; 2) переходим во вкладку "Безопасность"; 3) жмём "Показать историю активности".

В открывшемся окне пользователь увидит все активные сеансы за последние сутки. Причём указываются в списке не только время, но и название устройства, с которого был выполнен вход. При обнаружении подозрительной активности рекомендуется нажать кнопку "Завершить все сеансы".

"Одноклассники"

ОК как суперприложение

Ни для кого не секрет, что "Одноклассниками" пользуются в основном взрослые люди. Поэтому соцсеть активно адаптируется под потребности своей аудитории. Так, например, многие могут не знать, что, не выходя из этой соцсети, можно оплатить ЖКХ, пополнить счёт мобильного, карту "Тройка" и не только.

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Для этого всего-то и надо, что перейти во вкладку "Услуги и купоны" и выбрать там интересующий сервис. Если вы недавно в "Одноклассниках" или по любой другой причине не можете найти вкладку "Услуги и купоны", просто введите в адресную строку ok.ru/offers.

Переписке — время, играм — час

Бывает, иногда просто необходимо скоротать 5–10 минут до важного события. Обычно в таких ситуациях людей выручают незатейливые игры, которые называют таймкиллерами. Но что делать, если на смартфоне не установлены игры и нет Интернета, чтобы их скачивать?

В случае с iOS-версией запускаем приложение ОК и делаем долгий тап на фотографию своего профиля. Через несколько секунд запустится игра про космонавта, похожая на Flappy Bird. На Android иконка "Играть" появится рядом с уведомлением об ошибке соединения.

Стримы для избранных

С появлением приложения OK Live прямые трансляции в ОК стали одним из самых популярных видов контента. Да, мамы, папы, бабушки и дедушки тоже хотят похвалиться своим "скилом" перед друзьями. Но не в Dota2, а, например, в игре на гармони. Трансляций станет ещё больше, если объяснить стеснительным родителям, что перед выступлением на публику можно порепетировать перед кругом самых близких людей.

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Вот три шага на пути к стримам для избранных: 1) жмём в приложении иконку "Трансляция"; 2) в настройках выбираем "Приватность"; 3) из списка опций кликаем на "Выбрать" и уже там набираем группу гостей.

Готово! Теперь ваш эфир или эфир вашего родственника увидят не все.

Анимированные аватары

Получить 5+ на статичную фотографию в "Одноклассниках" уже не так-то и просто. Нужно быть настоящим аполлоном или супермоделью, чтобы сработало. Ну или поставить анимацию на аватар. Сделать это проще простого:

1) кликаем на пиктограмму в виде фотоаппарата у аватарки; 2) выбираем "Сделать GIF"; 3) а дальше записываем короткое видео с собой любимым в главной роли, которое потом автоматически конвертируется в зацикленную анимацию.