Профессор медуниверситета в Челябинской области скончалась от CoViD-19

В Челябинской области за минувшие сутки зарегистрирована третья смерть от коронавирусной инфекции. В результате осложнений на фоне инфекции скончалась профессор Южно-Уральского государственного медицинского университета (ЮУГМУ). Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на региональный Минздрав.

Декан фармацевтического факультета ЮУГМУ Елена Симонян очень поздно обратилась за помощью к врачам. Этой ночью женщина в тяжёлом состоянии была доставлена в местное отделение городской клинической больницы.

Медики в срочном порядке сделали профессору КТ и диагностировали у неё внебольничную пневмонию, развившуюся на фоне заражения коронавирусом.

— Но, несмотря на все предпринятые врачами усилия, сегодня на 45-м году жизни женщина скончалась, — отметили в Минздраве региона.

Коллектив университета, где Елена Симонян работала с 2006 года, а также Министерство здравоохранения Челябинской области выразили соболезнования родным и близким преподавательницы.

— Для нас всех её преждевременный уход из жизни является невосполнимой потерей. Сотрудники университета глубоко скорбят и выражают соболезнования родным и близким покойной, — говорится в сообщении вуза.