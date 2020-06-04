В подмосковной Ивантеевке при взрыве газа в квартире пострадала женщина — видео

Видеозапись с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

В квартире жилого дома в подмосковной Ивантеевке произошёл взрыв газа, в результате пострадала женщина. Об этом Лайфу сообщил источник.

Инцидент произошёл на пятом этаже здания. Всех жителей дома на на улице Смурякова эвакуировали. Сильный хлопок снёс перегородки между квартирами и выбил стёкла в окнах, а также обрушил балконный блок. Женщина, живущая по соседству, получила ссадины.