В подмосковной Ивантеевке при взрыве газа в квартире пострадала женщина — видео

В квартире жилого дома в подмосковной Ивантеевке произошёл взрыв газа, в результате пострадала женщина. Об этом Лайфу сообщил источник.
Инцидент произошёл на пятом этаже здания. Всех жителей дома на на улице Смурякова эвакуировали. Сильный хлопок снёс перегородки между квартирами и выбил стёкла в окнах, а также обрушил балконный блок. Женщина, живущая по соседству, получила ссадины.
Как стало известно Лайфу, перед происшествием из трубы дома начал идти странный дым. Хлопок произошёл после того, как прибыли специалисты.