Малькевич: За океаном разозлились, увидев, как Россия объединяет энергию масс для борьбы с коронавирусом

На фоне эпидемии Россия стала одной из немногих стран, которая предпринимала усилия по консолидации общества для борьбы с коронавирусом, причём не только в рамках страны, но и на международном уровне. Об этом в беседе с Лайфом заявил председатель Комиссии Общественной палаты по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

Он напомнил, что в той же Европе мы видели огромное количество флешмобов, песен и аплодисментов медикам с балкона, но есть одно "но".

— Это очень милые вещи, действительно хорошие, это важно было для преодоления психосоматических последствий коронавируса, но это, к сожалению, не решает глобальных проблем взаимопомощи, — указал эксперт.

Россия же, по словам Малькевича, сделала ставку на реальные дела, которые помогли объединить энергию общественных масс для борьбы с общим врагом. И эта стратегия помогла — эпидемию удалось взять под контроль. Однако на Западе успехи нашей страны и её глобальные консолидирующие усилия не оценили, отметил он.

— Именно наша страна показала модель, образец, энергию масс, внутреннее добро, русскую душу. Всё это мы показали всему миру, воплотив в огромном движении #МЫВМЕСТЕ. Тех, кто заметил это за океаном, их это тоже очень злит, — полагает Малькевич. — Что и вылилось в огромное количество пасквилей и нападок на нас по самым разным вопросам, связанным с коронавирусом.

По мнению собеседника Лайфа, многие публикации в больших западных СМИ, посвящённые России, проникнуты "животной злобой", но положения дел это не меняет.

— Вот картинка из России, где ребята-волонтёры помогают старикам, а вот картинка из Соединённых Штатов, где, пользуясь тяжёлой ситуацией, связанной с экономическими последствиями коронавируса, идут грабежи и сведения счётов на самом разном уровне, — заключил он.