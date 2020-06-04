Власти ограничат въезд в Северодвинск из-за коронавируса

Правительство Архангельской области приняло решение о закрытии въезда в Северодвинск, где зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции. Соответствующий указ подписал губернатор региона Александр Цыбульский.

— С 6 июня 2020 года ограничивается въезд на территорию Северодвинска граждан, проживающих (пребывающих) в Северодвинске, а также выезд граждан за его пределы, — уточнили в пресс-службе городской администрации.

Исключения сделают для тех, кто должен ездить по работе или нуждается в медицинской помощи. Мера будет действовать до особого распоряжения.

Как уточняет "Интерфакс", в Северодвинске зафиксировано больше 1000 случаев CoViD-19, что в 2,6 раза больше, чем в целом по области. При этом 75% подхвативших заболевание являются сотрудниками предприятий "Севмаш" и "Звёздочка".