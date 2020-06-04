Россияне на карантине начали заниматься спортом и следить за питанием. Некоторые даже похудели

Большинство россиян начали заниматься спортом и правильно питаться в период карантина из-за коронавируса. Об этом говорит исследование сервиса экспресс-доставки "Самокат" и онлайн-ретейлера Lamoda, его результаты есть в распоряжении Лайфа.

Более 80% респондентов уверены, что контроль питания и физические упражнения — самый эффективный способ поддержания формы. Активно заниматься спортом на карантине начали 55% респондентов, а 25% даже смогли скинуть вес. При этом 78% опрошенных заявили, что не готовы расстаться с бургерами и пиццей, около 25% и вовсе стали чаще есть фастфуд.

Отмечается, что продажи спорттоваров в апреле и мае увеличились на 63%, популярностью у россиян стали пользоваться и новые спортивные костюмы. Также жители РФ стали чаще заказывать фрукты, ягоды и овощи.