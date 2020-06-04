У белорусского блогера нашли $900 тысяч. Его жена баллотируется в президенты

На даче у матери белорусского блогера-оппозиционера Сергея Тихановского в ходе обыска нашли 900 тысяч долларов. Об этом сообщили в пресс-службе МВД республики.

Как уточняется, правоохранители наведались в загородный дом 3 июня.

Фото © МВД Белоруссии 1 / 2

— В присутствии понятых и матери Тихановского обнаружены радиостанции, финансово-хозяйственные документы, печати субъекта хозяйствования, машинка для счёта денег и 900 тысяч долларов США, — отметили в ведомстве.

На ютуб-канале министерства опубликовали видео, где один из сотрудников МВД спрашивает мать блогера, кому принадлежат деньги. Женщина ответила, что средства заработаны ею и сыном.

Выдвинувшая кандидатуру на пост президента Белоруссии жена блогера Светлана рассказала порталу TUT.by, что свекровь находилась с ней в Минске, когда ей внезапно позвонили следователи и велели приехать на дачу под Гомелем. Женщина утверждает, что правоохранители угрожали выломать дверь.

Сам блогер сейчас находится в СИЗО в Минске. Его задержали 29 мая во время пикета в Гродно, проводившегося в поддержку кандидатуры его супруги на пост главы государства. В МВД республики заявили, что Тихановский и его сторонники применяли насилие в отношении сотрудников ведомства. Возбуждено уголовное дело. Блогеру может грозить до пяти-шести лет лишения свободы.

Правозащитники убеждены, что оппозиционер является политзаключённым. В прошлом он хотел баллотироваться на пост президента, но не смог, так как отбывал административный арест. Тогда кандидатом стала его супруга.