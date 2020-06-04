У белорусского блогера нашли $900 тысяч. Его жена баллотируется в президенты

На даче у матери белорусского блогера-оппозиционера Сергея Тихановского в ходе обыска нашли 900 тысяч долларов. Об этом сообщили в пресс-службе МВД республики.
Как уточняется, правоохранители наведались в загородный дом 3 июня.
— В присутствии понятых и матери Тихановского обнаружены радиостанции, финансово-хозяйственные документы, печати субъекта хозяйствования, машинка для счёта денег и 900 тысяч долларов США, — отметили в ведомстве.
На ютуб-канале министерства опубликовали видео, где один из сотрудников МВД спрашивает мать блогера, кому принадлежат деньги. Женщина ответила, что средства заработаны ею и сыном.
Выдвинувшая кандидатуру на пост президента Белоруссии жена блогера Светлана рассказала порталу TUT.by, что свекровь находилась с ней в Минске, когда ей внезапно позвонили следователи и велели приехать на дачу под Гомелем. Женщина утверждает, что правоохранители угрожали выломать дверь.
Сам блогер сейчас находится в СИЗО в Минске. Его задержали 29 мая во время пикета в Гродно, проводившегося в поддержку кандидатуры его супруги на пост главы государства. В МВД республики заявили, что Тихановский и его сторонники применяли насилие в отношении сотрудников ведомства. Возбуждено уголовное дело. Блогеру может грозить до пяти-шести лет лишения свободы.
Правозащитники убеждены, что оппозиционер является политзаключённым. В прошлом он хотел баллотироваться на пост президента, но не смог, так как отбывал административный арест. Тогда кандидатом стала его супруга.
Тем временем президент Белоруссии Александр Лукашенко подал документы для регистрации кандидатом в президенты Белоруссии в шестой раз. Накануне он подписал указ об отставке действующего состава правительства.