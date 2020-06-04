"У меня у самого дед воевал". Ещё два фигуранта дела о "Бессмертном полку онлайн" признали вину

Следственный комитет РФ предъявил обвинения в реабилитации нацизма ещё двум россиянам. Они разместили фото лидера Третьего рейха Адольфа Гитлера и изменника Родины Андрея Власова на сайте акции "Бессмертный полк онлайн". Об этом сообщается на официальном сайте СК РФ.

На кадрах допроса они признают вину и просят прощения за свой поступок.

— У меня у самого дед воевал, поэтому у тех, кого я обидел этим действием, прошу прощения. Сожалею о том, что я сделал, — говорит один из молодых людей.

Мужчины обвиняются по статье 354.1 УК РФ "Реабилитация нацизма, а также распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы России, совершённые публично". Им грозит до трёх лет тюремного заключения.

Напомним, житель Казани разместил на сайте акции изображение Адольфа Гитлера и указал в подписи, что на снимке запечатлён "Гилтер Адик". В свою очередь, житель Перми опубликовал на портале "Бессмертного полка онлайн" снимок советского военачальника Андрея Власова, который во время Великой Отечественной войны перешёл на сторону гитлеровской Германии, за что и был признан изменником Родины.

В этом году в связи с пандемией коронавируса шествие "Бессмертного полка" 9 Мая в привычном виде не проводилось. Акцию было решено перенести в онлайн-формат, в ней приняли участие более 3 млн человек. Однако в этот день несколько человек загрузили на ресурс под видом анкет ветеранов фотографии нацистских преступников. Кроме того, на сайт проекта совершались хакерские атаки.