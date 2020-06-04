Лукашенко потребовал от нового премьера снизить зависимость от России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании с новым составом правительства страны, которое возглавил Роман Головченко, заявил, что проблему зависимости от рынка России необходимо окончательно решить. Об этом сообщает "Sputnik Беларусь".

— Проблему зависимости от рынка одной страны следует решить окончательно. Мы не можем даже от братской России зависеть на 50–55%. Мы должны диверсифицировать рынки, — сказал Лукашенко.

Президент Белоруссии также добавил, что экономический рост должен быть преимущественно за счёт экспорта. По его словам, в стране открытая экономика, однако следует принимать меры для защиты собственного рынка.

— Наш внутренний рынок невелик, но и отдавать его ни в коем случае никому нельзя. Это тот вопрос, который стоит перед правительством, — подчеркнул Лукашенко.