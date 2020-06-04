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Лукашенко потребовал от нового премьера снизить зависимость от России

Глава Белоруссии считает, что необходим ряд мер для защиты рынка страны.

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Фото © ТАСС / Николай Петров / БелТА

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании с новым составом правительства страны, которое возглавил Роман Головченко, заявил, что проблему зависимости от рынка России необходимо окончательно решить. Об этом сообщает "Sputnik Беларусь".

Проблему зависимости от рынка одной страны следует решить окончательно. Мы не можем даже от братской России зависеть на 50–55%. Мы должны диверсифицировать рынки, — сказал Лукашенко.

Президент Белоруссии также добавил, что экономический рост должен быть преимущественно за счёт экспорта. По его словам, в стране открытая экономика, однако следует принимать меры для защиты собственного рынка.

Наш внутренний рынок невелик, но и отдавать его ни в коем случае никому нельзя. Это тот вопрос, который стоит перед правительством, — подчеркнул Лукашенко.

Напомним, сегодня Александр Лукашенко назначил нового премьер-министра страны Белоруссии. Им стал Роман Головченко, который ранее занимал должность руководителя государственного военно-промышленного комитета. Его первым вице-премьером, по решению главы государства, стал посол Белоруссии в Китае Николай Снопков.

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