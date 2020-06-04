Минстрой превратил "жильё экономкласса" в "стандартное жильё"

Минстрой РФ исключил из использования термин "жильё экономкласса", заменив его на "стандартное жильё". Об этом сообщается на сайте ведомства. Вместе с тем были утверждены условия отнесения жилых помещений к этой категории и требования к внутренней отделке. Если речь, к примеру, идёт о квартире, то она должна быть расположена в доме, которому присвоен класс энергетической эффективности B (или выше), и с беспрепятственным доступом для инвалидов.

— В данном сегменте рынка первичной недвижимости реализуется довольно много достойных проектов, которые сложно назвать жильём экономического класса. Требования к строительству стандартного жилья чётко прописаны, они позволят поднять качественные характеристики новых квартир и домов на более высокий уровень, — комментирует замглавы Минстроя Никита Стасишин.

В соответствии с новым регламентом в стандартном жилье должны быть установлены металлическая входная дверь и межкомнатные двери, а также оконные блоки с подоконной доской. Все стены, потолки и пол должны обязательно быть выровнены и окрашены либо оклеены обоями. Санузлы должны быть полностью обеспечены гидроизоляцией, сантехникой, смесителями и осветительными приборами, а в кухне должны быть мойка с тумбой, плита и вентиляционная решётка.

Между тем жилплощадь в России стала резко дешеветь. Лайф выяснил, что сейчас выгоднее — брать ипотеку или оставаться жить в арендованной квартире.