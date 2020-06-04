В июне ожидается повышенный спрос на квартиры. Что будет с ценами на жильё

Апрель охладил рынок жилой недвижимости значительным падением покупательского спроса. Многие, кто держал наготове деньги на заветное собственное гнездо, были вынуждены отложить покупку как минимум до завершения режима самоизоляции.

Известно, что летнее солнце всегда ярче светит в окна собственной квартиры. Наступают времена снятия ограничений, и рынок недвижимости должен оживиться. Или интерес к этому сегменту вернётся ещё нескоро?

По словам директора Департамента вторичного рынка "Инком-недвижимость" Сергея Шлома, на вторичном рынке жилья старой Москвы сейчас действительно накапливается отложенный спрос. В основном его формируют люди, которые по разным причинам не могут откладывать покупку жилья. В период самоизоляции эти клиенты не теряли времени и шли к своей цели. Они изучали в Интернете фото квартир, их расположение, звонили и обращались за онлайн-консультациями в агентства недвижимости, так как риелторы продолжали работать. После окончания карантина именно такие потенциальные покупатели и будут наиболее активны.

— Однако, по нашим прогнозам, отложенного спроса не хватит для возвращения "вторички" столицы к нормальному режиму работы. Рынок недвижимости сейчас находится, условно говоря, не на каникулах, а в очень сложной экономической ситуации, — рассказал Сергей Шлома. — Из-за вынужденной самоизоляции ухудшилось финансовое положение большого количества потенциальных покупателей вторичного жилья. Даже отложенный спрос не сможет возместить рынку эти потери.

По его словам, обострилось противостояние между первичным и вторичным сегментами недвижимости. Это объясняется тем, что у застройщиков есть дополнительные козыри: во-первых, у них налажены технические возможности для дистанционного проведения сделок, что особенно актуально во время самоизоляции. Во-вторых, на первичном рынке начала действовать программа господдержки со сниженными ипотечными ставками.

Как считает эксперт, даже после снятия ограничительных мер часть людей будет вести себя настороженно и стараться меньше контактировать с кем бы то ни было, из-за чего рынок недвижимости какое-то время будет работать на сниженных оборотах.

— Сейчас мы готовимся к сценарию 2015 года, когда количество сделок находилось на минимальном для вторичного сегмента уровне (после скачка спроса в конце 2014-го), — говорит Сергей Шлома.

Специалист по вопросам недвижимости Элина Абросимова отметила, что после введения ограничений на рынке упали продажи и началась стагнация. Также остановились просмотры и сделки. Когда это всё закончится, прогнозировать трудно.

— Ценник на недвижимость за последние два месяца резко поднялся. Это связано с нестабильностью, так как на фоне паники люди начали вкладывать деньги в жильё. Однако через месяц-два уровень цен на недвижимость упадёт в связи с дефицитом финансов у потенциальных покупателей, — считает Элина Абросимова.

Она отметила, что летом продажи сокращаются, так как многие клиенты отправляются в отпуск. Но сейчас в условиях карантина ситуация выглядит гораздо более удручающей. По мнению Элины Абросимовой, пик неопределённости сохранится до конца года. Страна будет пытаться выйти на более стабильный уровень. Многие потеряли работу, значит, и стабильность. Понадобится минимум полгода, чтобы прийти к наиболее взвешенным решениям, а окончательная стабилизация настанет к осени. Как правило, все резкие скачки в экономике отражаются на сфере недвижимости в течение одного календарного года.

Но, несмотря на все побочные эффекты, говорить о грядущем падении рынка причин нет. Люди в любом случае будут приобретать жильё. Однако до сентября продажи будут идти медленно, предполагает Элина Абросимова.