Развод Сбербанка и "Яндекса". Кому платить алименты?

Недолго длился медовый период между Сбербанком и "Яндексом". Не отметив даже "бумажной свадьбы", молодожёны решили разделить общее имущество и жить раздельно. В самый разгар экономического кризиса такое решение выглядит странно. Но это только на первый взгляд. Впрочем, похоже, за право жить без Грефа "Яндексу" придётся доплатить порядка 43 млрд рублей.

То, что "консультации с "Яндексом" о возможной реструктуризации владения в совместных предприятиях" действительно ведутся, Лайфу подтвердили в пресс-службе Сбербанка. Между тем, в 2017 году, когда "зелёный" госбанк инвестировал в "Яндекс.Маркет" первые 30 млрд рублей, казалось, что этот союз — всерьёз и надолго. Что же случилось?

Красно поле рожью, а невеста — приданым

Исторически сложилось, что Сбер — это прежде всего финансы и сервисы, связанные с финансами, а "Яндекс" — это прежде всего поисковик и информационные технологии. Казалось бы, объединение возможностей этих компаний, даже временное, очевидно имело огромные перспективы и по всем расчётам сулило немалые прибыли. При этом на момент вхождения Сбера в общий бизнес с "Яндексом" у последнего показатели темпов роста замедлялись. Виной тому было два обстоятельства. Во-первых, площадка "Яндекс.Маркет" перестала быть некой информационной платформой-агрегатором для товаров и услуг сторонних продавцов, а, сохранив рекламно-информационную функцию, сделала упор на повышение своей экономической выгоды. Так, если раньше "Яндекс" получал фиксированный доход за переход по ссылке, то теперь стал брать процент от цены сделки, что отпугнуло часть онлайн-ретейлеров (крупнейшим из которых был Ozon.ru). Во-вторых, проект "Яндекс.Деньги" фактически работал только в формате виртуального эквайринга (выпуск виртуальных банковских карт): деньги, как в кошельке, пользователи там не аккумулировали.

И, конечно, с приходом Сбера указанные обстоятельства были нивелированы: банк предоставил и кредитное плечо, и возможность удобных расчётов на торговых площадках, и свои "карточные" технологии, а сам в свою очередь получил возможность продавать не только финансовые (и прочие) услуги, но и опыт в интернет-ретейле, а также крупнейшую рекламную площадку.

Горе женится, нужда замуж идёт

Эффект синергии был положительным для обоих, но только до тех пор, пока компании не поняли, что их совместные проекты пересекаются или конкурируют с самостоятельными. Говорят, что изначально руководство Сбера планировало решить назревающую проблему путём приобретения большего контроля над активами "Яндекса", это укладывалось в концепцию Германа Грефа о преобразовании Сбербанка в "экосистему", благодаря которой банк должен трансформироваться в универсальную технологическую компанию и конкурировать не с кредитными организациями, а с такими IT-гигантами, как Google, Amazon или Alibaba. По слухам, это не устраивало акционеров "Яндекса", у которых имелась своя стратегия по развитию на IT-рынке.

Фото © Shutterstock

Но Сбербанк от своих планов не отступил и начал развивать совместные сервисы с другим российским IT-гигантом — холдингом Mail.ru Group. При этом несколько проектов стали прямыми конкурентами для "Яндекса". В частности, Delivery Club — сервис по доставке еды, конкурент сервиса с аналогичным функционалом "Яндекс.Еда", Citimobil, занимающийся пассажирскими перевозками, — конкурент "Яндекс.Такси", "Самокат" — сервис экспресс-доставки продуктов и товаров для дома, прямой конкурент "Яндекс.Лавки".

Более того, Сбер приобрёл 36% в капитале "МФ Технологии", контролирующей 58,3% голосов Mail.ru Group, приобрёл 46,5% Rambler Group (куда входят интернет-издания Lenta.Ru, Gazeta.Ru, а также порталы Rambler, Afisha.ru и онлайн-кинотеатр Okko), то есть не только зашёл на поле технологий доставки продуктов питания и готовой еды, такси и каршеринга, но и в сферу поисковых интернет-сервисов. В довершение ко всему Сбербанк открыл собственную компанию по торговле новыми и подержанными автомобилями, куда на работу пригласил специалистов из "Яндекс.Авто".

Муж — в мейл, жена — в дверь

Очевидно, что все эти шаги побудили “Яндекс” изыскать возможности, чтобы вернуть под свой контроль крупнейшую совместную со Сбером площадку «Яндекс.Маркет». Известно, что в начале года “Яндекс” уже разместил облигации на $1,25 млрд и кроме того объявлено о планах по размещению до 5% акций класса А, потенциальными покупателями которых, скорее всего выступят банк ВТБ и компания Millhouse Романа Абрамовича, то есть деньги на выкуп “Яндекс” уже собирает. Скорее всего, “развод” между Сбером и "Яндексом" состоится ещё до конца года.

Сбербанк получит 25% "Яндекс.Денег" и премию от продажи своей доли "Яндекс.Маркета", а вырученные деньги направит на дальнейшее развитие своей "экосистемы". У "Яндекса" появится возможность делать самостоятельные проекты в финтехе и привлекать к партнёрству другие финансовые компании (раньше делать это не позволяло соглашение со Сбером). За выход Сбера из его бизнеса ему, конечно, придётся доплатить. Согласно текущей отчётности "Яндекса", стоимость 45% "Яндекс.Маркета" составляет 43,2 млрд рублей, а доли в "Яндекс.Деньгах" — всего 22,5 млн рублей. Таким образом, премия Сбербанка составит около 43 млрд рублей.

Фото © Shutterstock

— Так бывает, что по фотографиям жениха и невесты очень несложно предсказать срок совместной жизни, — отмечает экс-советник президента России по программам развития Интернета Герман Клименко. — Корпоративные культуры банка и интернет-компании настолько далеки друг от друга, что странно, что проекты просуществовали так долго. Финансово никто из игроков ничего не потеряет, но уверен, что менеджеры компаний наконец-то вздохнут с облегчением. Уверен, что не будь компании столь публичными, разошлись бы гораздо раньше.

Впрочем, некоторые аналитики считают, что позиция "Яндекса" выглядит более выигрышно.

— Нужно понимать, что до этого момента "Яндекс" фактически не владел "Яндекс.Деньгами". Но при этом ему запрещалось создавать свои новые сервисы в области финтеха, — отмечает директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков. — Поэтому тут скорее в выигрыше "Яндекс". Они сбросили балласт и получили новые потенциальные возможности в виде создания новой платёжной системы, зная ошибки, допущенные при создании ЯД.