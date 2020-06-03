"Надо действовать на опережение". Путин выступил за изменения в государственном материальном резерве на случай ЧП

Работу государственного материального резерва надо изменить, чтобы иметь всё необходимое в любых чрезвычайных ситуациях. Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе совещания по поддержке лёгкой промышленности.

— От событий чрезвычайного характера не застрахован в мире вообще никто, и отечественный производственный комплекс, логистика, система здравоохранения должны быть в полной мере готовы к любому развитию событий. Надо действовать здесь на опережение, — подчеркнул Путин.

По словам российского лидера, ситуация на начальном этапе эпидемии показала, что в России нужно скорректировать подходы к реагированию на масштабные вызовы. Это, к примеру, касается снабжения медиков средствами индивидуальной защиты, где критических сбоев удалось избежать.

Также в ходе совещания Путин отметил, что лёгкая промышленность играет особую роль в жизни страны. В частности, от стабильной работы текстильных, швейных, обувных фабрик во многом зависит насыщение нашего рынка качественной продукцией. Также сфера деятельности обеспечивает россиян товарами, которые являются жизненно необходимыми и нужными.

Президент отметил, что в начале эпидемии коронавирусной инфекции российские компании провели ответственный и гибкий подход и быстро развернули выпуск средств индивидуальной защиты. В каких-то случаях владельцы фирм даже перепрофилировали предприятия.

В связи с этим Путин выразил благодарность всем, кто принял такое решение и трудился над тем, чтобы Россия в кратчайшие сроки была обеспечена всем необходимым.