Бочки против иголок. В Подмосковье пришлось ловить дикобраза-беспризорника — видео

В Московской области лесничие поймали беспризорного дикобраза, который забрался на территорию одного из частных домов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Комитета лесного хозяйства.

Дикое животное в своём огороде нашла местная жительница, она позвонила в службу спасения. Просьбу помочь с колючим грызуном передали в Комсомольское участковое лесничество.

Специалисты сначала не поверили в то, что настоящий дикобраз забрался на участок женщины, поскольку известно, что эти животные в Московской области не водятся. Однако, прибыв на место, с удивлением были вынуждены констатировать — дикобраз действительно орудовал в подмосковном огороде и уходить оттуда не собирался.

Специалисты организовали настоящую "охоту" на зверя, вооружившись несколькими бочками и подручными средствами.