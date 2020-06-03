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Бочки против иголок. В Подмосковье пришлось ловить дикобраза-беспризорника — видео

Специалисты уверены, животное сбежало от неизвестного заводчика.

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В Московской области лесничие поймали беспризорного дикобраза, который забрался на территорию одного из частных домов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Комитета лесного хозяйства.

Дикое животное в своём огороде нашла местная жительница, она позвонила в службу спасения. Просьбу помочь с колючим грызуном передали в Комсомольское участковое лесничество.

Специалисты сначала не поверили в то, что настоящий дикобраз забрался на участок женщины, поскольку известно, что эти животные в Московской области не водятся. Однако, прибыв на место, с удивлением были вынуждены констатировать — дикобраз действительно орудовал в подмосковном огороде и уходить оттуда не собирался.

Специалисты организовали настоящую "охоту" на зверя, вооружившись несколькими бочками и подручными средствами.

По мнению лесничих, дикобраз сбежал от заводчика. Старший участковый лесничий Алексей Ефремов позвонил в мини-зоопарк Country Resort в посёлке Вербилки, где уже живёт четыре дикобраза. Но там ответили, что все подопечные на месте и у них никто не сбегал. Впрочем, зоосад не отказался принять нового постояльца, поэтому любителя огородов транспортировали именно туда, к новой семье.

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