НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Узнавай важные новости первым

Волонтёры были без понятия, что за животное они нашли, пока не состригли килограмм грязной шерсти

Но после стрижки оказалось, что им попался питомец редкой красоты, и ему нашли дом всего за два дня.

986

Фото © Facebook / Arizona Humane Society

Приют для животных в Аризоне, США, поделился в "Фейсбуке" с подписчиками историей спасения милой кошки, которая поступила к ним в ужаснейшем состоянии. Когда волонтёр Джулия выехала на место вызова, она не поняла, что за животное ей придётся спасать. Ведь вместо собаки или кошки перед девушкой предстал комок свалявшейся шерсти, у которого даже не было видно лап, пишет Metro.

Фото © Facebook / Arizona Humane Society

Но при дальнейшем расследовании оказалось, что это четырёхлетняя кошка, которой очень долго никто не занимался. Во время стрижки она вела себя спокойно и с достоинством, ожидая, пока ей помогут. В общей сложности грумеру пришлось срезать около килограмма шерсти, что составило четверть веса всей кошки. В честь этого её назвали Флаффер (Пушистик).

Фото © Facebook / Arizona Humane Society

Красота Флаффер поразила подписчиков, поэтому в течение всего двух дней кошке нашли дом. Пользователи "Фейсбука" были возмущены предыдущими хозяевами кисы и требовали их наказать. Но волонтёры ответили, что хозяева Флаффер были хорошими, но недавно погибли и кошка не смогла самостоятельно справиться.

Фото © Facebook / Arizona Humane Society

Какая бедняжка! Счастливой тебе жизни, сладкая! Отличная работа!

Phyllis Navarro

Какая красотка! Спасибо вам, что изменили её жизнь к лучшему! Бедняжечка, выглядит так миленько!

Shea Lena

Ого, вот это преображение! Не представляю, как она так жила, а у меня два длинношёрстных котика

Jennifer Carson

Выбор редакции

Loading...