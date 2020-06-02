Приют для животных в Аризоне, США, поделился в "Фейсбуке" с подписчиками историей спасения милой кошки, которая поступила к ним в ужаснейшем состоянии. Когда волонтёр Джулия выехала на место вызова, она не поняла, что за животное ей придётся спасать. Ведь вместо собаки или кошки перед девушкой предстал комок свалявшейся шерсти, у которого даже не было видно лап, пишет Metro.
Но при дальнейшем расследовании оказалось, что это четырёхлетняя кошка, которой очень долго никто не занимался. Во время стрижки она вела себя спокойно и с достоинством, ожидая, пока ей помогут. В общей сложности грумеру пришлось срезать около килограмма шерсти, что составило четверть веса всей кошки. В честь этого её назвали Флаффер (Пушистик).
Красота Флаффер поразила подписчиков, поэтому в течение всего двух дней кошке нашли дом. Пользователи "Фейсбука" были возмущены предыдущими хозяевами кисы и требовали их наказать. Но волонтёры ответили, что хозяева Флаффер были хорошими, но недавно погибли и кошка не смогла самостоятельно справиться.
Какая бедняжка! Счастливой тебе жизни, сладкая! Отличная работа!
Какая красотка! Спасибо вам, что изменили её жизнь к лучшему! Бедняжечка, выглядит так миленько!
Ого, вот это преображение! Не представляю, как она так жила, а у меня два длинношёрстных котика
WOW-animals
Волонтёры были без понятия, что за животное они нашли, пока не состригли килограмм грязной шерсти
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