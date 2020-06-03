В Красноярске рыбак нашёл тело пропавшего семилетнего мальчика

В Красноярске рыбак обнаружил тело пропавшего семилетнего мальчика, которого искали с вечера 2 июня. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

Тело ребёнка находилось в протоке реки Енисей недалеко от Октябрьского моста. Прибывшие на место следователи-криминалисты не обнаружили признаков насильственной смерти, причину гибели малыша установит экспертиза. Сотрудники ведомства выясняют обстоятельства произошедшего, опрашивают свидетелей и просматривают записи с камер наблюдения, которые смогут пролить свет на трагическое происшествие.