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В Красноярске рыбак нашёл тело пропавшего семилетнего мальчика

Признаков насильственной смерти нет, причина гибели станет известна после экспертизы.

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Фото © ГСУ СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия

В Красноярске рыбак обнаружил тело пропавшего семилетнего мальчика, которого искали с вечера 2 июня. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

Тело ребёнка находилось в протоке реки Енисей недалеко от Октябрьского моста. Прибывшие на место следователи-криминалисты не обнаружили признаков насильственной смерти, причину гибели малыша установит экспертиза. Сотрудники ведомства выясняют обстоятельства произошедшего, опрашивают свидетелей и просматривают записи с камер наблюдения, которые смогут пролить свет на трагическое происшествие.

По предварительным данным, последний раз мальчика видели на детской площадке со сверстниками. После того как ребята разошлись по домам, малыш бесследно пропал. По факту произошедшего возбудили дело по статье "Убийство малолетнего".

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