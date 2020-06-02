Пособия без работы. Какие выплаты уже сейчас положены домохозяйкам

Законопроект, предлагающий выплачивать домохозяйкам ежемесячное пособие в объёме минимального размера оплаты труда (МРОТ), не нашёл поддержки в Правительстве России. Кабмин отметил, что документ содержит определение домашнего хозяйства, в котором есть неконкретные формулировки. К тому же там нет подлежащих учёту видов доходов, а также времени и оснований для прекращения выплаты пособия.

Какие выплаты положены неработающим россиянам

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Впрочем, и без этого пособия домохозяйки могут рассчитывать на определённые компенсации. Это касается не только женщин. Выплаты могут оформить и мужчины. Например, если человек не работает, но ухаживает за пенсионером, то он может получить компенсационную выплату. Для этого нужно подать соответствующее заявление в территориальные органы ПФР. Причём неважно, является ли пожилой человек, за которым ухаживают, родственником. Более того, не имеет значения, где он проживает. Размер компенсационной выплаты зависит от региона.

По словам старшего управляющего партнёра юридической компании PG Partners Полины Гусятниковой, сейчас положены выплаты неработающим матерям. Специалист перечислил положенные по закону денежные поступления.

В частности, выплачивается единовременное пособие при рождении ребёнка — 18 004,12 рубля. В зависимости от региона проживания действуют различные повышающие коэффициенты. Точный размер пособия в вашем регионе можно узнать в отделении соцзащиты. При рождении двойни или тройни пособие выплачивается на каждого ребёнка.

— В своём выступлении 11 мая президент Владимир Путин также отметил, что минимальное пособие по уходу за ребёнком до полутора лет будет увеличено в два раза — с 3375,77 рубля в месяц до 6751,54 рубля, — уточнила Полина Гусятникова. — Пособия в увеличенном размере начнут выплачивать с 1 июня.

С 1 января 2020 года для малообеспеченных семей выплачивается денежное пособие на детей от полутора до трёх лет. Его размер такой же, как и на детей до полутора лет.

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Полина Гусятникова напомнила, что для назначения пособия размер среднедушевого дохода на каждого члена семьи не должен превышать двух прожиточных минимумов взрослого трудоспособного человека, установленного в регионе во втором квартале 2019 года. При этом не имеет значения, работает ли женщина, или она безработная, или неработающая.

Генеральный директор ООО "ЮК "Юрист" Асия Мухамедшина рассказала, что если беременная женщина уволена в связи с ликвидацией фирмы, то она имеет право рассчитывать на получение "декретных" выплат, которые рассчитываются из средней заработной платы по тому субъекту Федерации, где это пособие начисляется.

Юрист напомнила, что есть ещё категории неработающих женщин, которым полагаются выплаты по беременности и родам. Это студентки, учащиеся на очной форме, служащие по контракту, сотрудницы, уволенные в связи с ликвидацией фирмы.

По словам специалиста, размер декретных выплат зависит от статуса дамы. Работающие женщины получают пособие в размере 100% среднего заработка, уволенные в связи с ликвидацией организации — в размере 300 рублей, студентки — в размере стипендии, военнослужащие-контрактницы — в размере денежного довольствия.

Признанной по закону безработной женщине положено пособие по безработице. Для этого ей нужно встать на учёт на биржу труда. И выплата будет производиться с момента принятия решения о том, что женщина безработная. На период отпуска по беременности и родам женщине продлевается выплата пособия по безработице.