Появились новые льготы. Кто может не платить налоги, снизить платежи и получить отсрочку

Госдума приняла в третьем чтении законопроект, который предусматривает серьёзные льготы для налогоплательщиков. При этом целый ряд мер поддержки действует уже сейчас. Кого освободили от уплаты налогов, а кто сможет рассчитывать на льготы в ближайшее время?

Из-за пандемии коронавируса серьёзные налоговые льготы получили предприниматели, в том числе ИП. В частности, сообщают в ФНС, до 31 мая 2020 года для бизнеса не будут применяться меры взыскания задолженности. Это значит, что ИП или организациям не пришлют требование с начисленными пенями и штрафами, а также не спишут задолженность и не заблокируют расходные операции по расчётному счёту.

— В основном льготы предоставлены компаниям из сегмента малого и среднего бизнеса и из самых пострадавших отраслей экономики, а также системообразующим организациям. Проверить, может ли компания претендовать на льготы, можно на сайте ФНС России, — рассказал адвокат, управляющий партнёр юридической фирмы Tax Compliance Михаил Бегунов.

Также предусмотрены льготы и для простых граждан. Как отметил Михаил Бегунов, от уплаты НДФЛ освобождаются дополнительные доходы медицинских сотрудников, работающих с гражданами, у которых выявлена коронавирусная инфекция.

Самозанятым в полном объёме вернут налог на доходы за 2019 год и предоставят "налоговый капитал". Его размер — один МРОТ. По словам Михаила Бегунова, эта сумма предназначена для уплаты налогов.

Кроме того, сейчас в Госдуме одобрили закон, который даёт серьёзные льготы по налогам. Юристы считают, что он вступит в силу в самое ближайшее время.

Из законопроекта следует, что определённые организации и ИП освободят от целого ряда выплат. В частности, предприятия малого и среднего бизнеса, пострадавшие от коронавируса, получат право не платить налоги и страховые взносы, начисленные во втором квартале 2020 года Ведущий юрист Европейской юридической службы Алексей Тарасов

Предполагается, что если закон будет принят, то он вступит в силу со дня его официального опубликования. При этом он распространяется на правоотношения, которые возникли с 1 января 2020 года.