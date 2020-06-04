Хруст чипсов и ваших денег. Как Lay’s приманивает покупателей в "Пятёрочку" и "Дикси", обещая подарить миллион

На упаковках чипсов Lay’s в апреле появились призывные надписи "Сканируй QR-код и выигрывай". На обороте пачки указано, что выиграть можно огромное количество призов и даже миллион рублей. Всего лишь нужно купить чипсы, и уже можете стать миллионером или как минимум обладателем фирменных вещей бренда. Но организаторы не уточняют, что ради победы на чипсы вам, вероятно, придётся потратить тысячи рублей.

Многие продуктовые бренды устраивают розыгрыши и акции, чтобы привлечь покупателей и мотивировать тратить деньги на конкретные товары. С 1 апреля чипсы Lay’s запустили розыгрыш подарков. Выиграть можно стикеры для социальных сетей "ВКонтакте" и "Одноклассники", толстовку или футболку, переносное зарядное устройство, чемодан, игровую приставку, футбольный мяч или один миллион рублей. Но для победы придётся потратиться.

Фото © LIFE

Для начала нужно не только купить пачку чипсов, но и не забыть забрать чек на кассе супермаркета. Затем необходимо зайти на официальный сайт бренда, там найти ссылку на бота во "ВКонтакте" или в "Одноклассниках" и уже ему направить чек и QR-код с пачки. Так вы начнёте копить свои "лэйс-коины" — виртуальную валюту для "покупки" призов.

Один коин — десять рублей, затраченных на покупку. Цена за упаковку чипсов в супермаркете в среднем около 80–90 рублей, в некоторых магазинах — 100 рублей, то есть за пачку вы получите десять коинов. Чтобы купить чемодан Lay’s, нужно 830 коинов. Таким образом, если округлить, то фирменный чемодан вам обойдётся в 8300 рублей. Для сравнения: пластиковый чемодан на колёсиках с выдвижной ручкой без логотипа бренда стоит около 2500 рублей на Ozon или "Беру". В правилах акции также есть таблица с реальной ценой "подарков", в ней цена чемодана — 2760 рублей.

Фото © Скриншот с сайта proactions.ru

Портативная зарядка — 720 коинов, толстовка — 810, сертификат на 1000 рублей для покупок на Ozon — 300 коинов, подарочная карта в "Спортмастер" на 500 рублей — 150 коинов. Умножаем все эти цифры на десять — получается, что потратите вы на них больше, чем если бы просто заказали в интернет-магазине.

Но даже если вы мечтаете о брендированных вещах Lay’s или вам очень нужен сертификат в "Спортмастер", не факт, что они вам действительно достанутся. В день организатор "продаёт" только пять чемоданов, шесть зарядок и по одной толстовке каждого размера. "Мешок с подарками" обновляется ежедневно в 00:00 часов. Заядлые участники акций на форумах пишут, что все сертификаты и вещи разлетаются уже за первые минуты. И к началу первого ночи призов не остаётся. Нужно ждать следующей полуночи, чтобы потратить свои виртуальные монеты.

Фото © Скриншот с сайта proactions.ru

Как выиграть приставку и миллион?

Нужно надеяться на чудо. Выбор победителя не зависит от количества зарегистрированных пачек, потраченных денег и вашей активности.

Акция длится до 30 ноября 2020 года, а главный приз, согласно условиям, будет разыгран уже 3 августа. Выбирать победителя будут из всех зарегистрированных чеков, что повышает шансы активных участников на победу.

Выиграть приставку, мяч или тренировку с известным футболистом можно только тем, кто купил чипсы и зарегистрировал пачки до 31 июля.

А вот копить коины и покупать чемоданы, толстовки и сертификаты можно до конца розыгрыша — до 30 ноября, тут организаторы участников никак не ограничивают. Но проблемы могут возникнуть с оформлением "приза". Вы потратите коины на чемодан или толстовку, пришлёте боту свой адрес для доставки, а он "заглючит" и не прочитает его. Придётся писать в службу поддержки и ждать ответа. На форумах пользователи отмечают, что ждать приходится порой в течение трёх-пяти дней. Или другая проблема: вы купили сертификат на Ozon или в "Спортмастер". Бот должен прислать вам номер сертификата и его код-пароль, чтобы вы могли воспользоваться покупкой. Но то номера нет, то пароля, то ни того, ни другого. Снова ждать ответа от службы поддержки.

Сложность возникает и на этапе регистрации QR-кодов и чеков. Бот не всегда отвечает. В конце мая участники жаловались, что ждали регистрации больше суток. А ещё бот очень часто пишет, что данный чек уже зарегистрирован, хотя вы только что пришли из магазина и никому его не показывали.

Если вы будете слишком активны и попытаетесь зарегистрировать сразу много разных чеков, организаторы могут вас заблокировать. Причём и во "ВКонтакте", и в "Одноклассниках". На форумах участники пишут о десяти чеках, которые бот разрешает регистрировать каждый день.

На сайтах объявлений купить жёлтую толстовку Lay’s можно за одну-полторы тысячи рублей. Да и чемоданы там тоже уже продают по договорной цене.

Фото © Скриншот с сайта avito.ru