Рейтинг бонусов. Чья скидочная карта лучше – “Пятерочки”, “Магнита” или “Ленты”?

"Карта магазина есть? Оформим?" — эти вопросы мы всегда слышим у кассы, когда оплачиваем товары в супермаркетах. Магазины предлагают скидочные карты клиентам, обещая им выгоду и лояльность. Но так ли это на самом деле?

Крупнейшие розничные сети запускают и обновляют свои программы лояльности практически каждый месяц. Владельцам скидочных карт обещают начислять бонусы, которыми можно оплатить до 100% покупки, а также клиенты могут выгодно купить акционные товары. Вот только накопить эти бонусы — удовольствие дорогое.

"Пятёрочка"

Фото © ТАСС / Замир Усманов

Один из самых крупных ретейлеров запустил программу лояльности "Выручай-карта" во всех магазинах сети в 2017 году. Если чек клиента меньше 555 рублей, он получает по одному бонусному баллу за каждые 20 рублей покупки, если чек более 555 рублей — по одному баллу за каждые десять рублей. То есть, потратив 1000 рублей в "Пятёрочке", вы на карту получите 100 бонусов. Они приравниваются к десяти рублям скидки, поскольку в условиях программы лояльности указано: десять баллов — один рубль.

При этом в магазине действуют специальные предложения для владельцев "Выручай-карты": по ней можно купить акционный товар со скидкой, без карты придётся заплатить полную стоимость.

Есть также мобильное приложение для тех, кто не пользуется пластиковым носителем. Но оно часто "вылетает". И прямо у кассы клиенту приходится либо судорожно вспоминать логин и пароль карты, либо оставаться без накопленных бонусов.

Ещё один большой минус "выручайки" — воровство баллов. Лайф ранее рассказывал, как кассиры и мошенники снимают бонусы с карт владельцев. Баллы можно купить в телеграм-каналах и на сайтах объявлений. Боясь потерять свои накопления, многие клиенты торопятся их потратить, тем самым оплачивая бонусами только 5–10% от полной стоимости покупки.

"Магнит"

Фото © ТАСС / Максим Коротченко

Карта семьи магазинов "Магнит" действует и в продуктовых супермаркетах, и в магазинах "Магнит косметик". У сети также есть мобильное приложение, где можно прикрепить карту, но работает оно с переменным успехом: то сбрасывает данные клиента, то не проводит скидку.

Бонусы начисляются в зависимости от чека: если сумма чеков за месяц меньше 5000 рублей и вы купили менее 50 товаров в "Магните", вам начислят только 0,5% от общей суммы покупок. Если в месяц вы потратили более 5000 рублей и купили более 50 товаров — начислят 1%, потратили 10 000 и приобрели более 100 товаров ретейлера — 2% от общей суммы превратятся в бонусные баллы. То есть с 10 000 рублей вы накопите 200 бонусов. Один бонус — один рубль скидки. Но при этом, если вы купите в "Магните" одну бутылку дорогого алкоголя за 3000 рублей, возьмёте сыр, креветки, шоколад, потратите 5000 рублей и в этом месяце в "Магнит" не вернётесь, вам начислят только 25 бонусов — 2,5 рубля скидки.

Но покупатели "Магнита" часто жалуются на воровство баллов с карты — стоит только накопить серьёзную сумму, как она исчезает. Можно обратиться в службу поддержки, но доказать свою правоту удаётся далеко не всем.

"Перекрёсток" и "Карусель"

Эти сети, как и "Пятёрочка", входят в холдинг X5 Retail Group. Условия программы лояльности в "Перекрёстке" и "Пятёрочке" схожи: десять потраченных рублей — один бонусный балл, накопленные десять баллов — один рубль скидки.

"Карусель" даёт десять баллов за 100 потраченных рублей. При этом, если вы купили что-то в магазине за 99 рублей, бонусов вам не видать. Десять баллов — один рубль скидки.

— Взяв привычку не покупать пакет на кассе, я экономлю минимум в два раза больше при каждой покупке, — пишет на сайте "Отзовик" один из покупателей "Карусели".

На форумах в 2019 и 2020 годах практически нет жалоб на воровство бонусов с карт "Перекрёстка". Пользователи недовольны медлительным приложением, долгой загрузкой официального сайта, но не пропажей баллов. У "Карусели" бонусы тоже воруют редко, но вот жалоб на приложение очень много. Личный кабинет не прогружается, "вылетает", данные карты приходится вбивать заново.

"Лента"

Фото © ТАСС / Владимир Гердо

Покупатели гипермаркетов "Лента" не советуют приходить в этот магазин без скидочной карты, поскольку с ней можно купить товары по акциям и не переплачивать. Кроме того, все владельцы карт получают гарантированную пятипроцентную скидку на весь чек.

Накопить баллы за покупки сложно, поскольку они начисляются только по определённым акциям и быстро сгорают, если их не потратить. Зато украсть бонусы у вас никто не сможет. О сроках акции вам сообщает приложение или приходит информация в мессенджерах.

Приложение работает стабильно, если заходить в него хотя бы раз в две-три недели. Иначе появится всплывающее окно "Упс! Кажется, вы давно у нас не были", тогда придётся вводить свои данные заново.

Рейтинг Лайфа

Мы проанализировали программы лояльности ретейлеров по следующим пунктам: система накоплений, скидки по карте, активация карты в мобильном устройстве и работа мобильного приложения, пропажа баллов с карты, помощь от службы поддержки магазина.

На наш взгляд, рейтинг выглядит следующим образом.

1. "Перекрёсток"

Понятная система накоплений, по карте предоставляются скидки в магазине, приложение работает стабильно, хотя и медленно, баллы с карты пропадают редко, служба поддержки отвечает оперативно.

2. "Лента"

Сложная система накоплений, выгодные скидки по карте, удобное приложение, лояльная служба поддержки.

3. "Карусель"

Бонусная система доступна, скидки по карте хорошие, приложение — не очень, баллы сохраняются на долгое время, к службе поддержки практически нет претензий ни на форумах, ни по нашему опыту.

4. "Пятёрочка"

С бонусами всё так же, как в "Карусели" и "Перекрёстке", кроме покупок до 555 рублей. Учитывая тот факт, что "Пятёрочка" относится к сегменту эконом и в неё чаще приходят за продуктами первой необходимости, система накоплений здесь менее выгодна, чем у первой тройки ретейлеров. По карте в магазине имеются акции. Приложение вынуждает носить с собой пластиковую карту, иначе никаких бонусов не будет. Баллы воруют часто. Служба поддержки работает быстро.

5. "Магнит"

Слишком сложная система накоплений, далеко не всегда выгодная, акции по карте доступны, приложение зависает, баллы воруют, служба поддержки не всегда помогает клиенту.