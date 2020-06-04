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Распродажи или повышение цен? Что ждёт покупателей в торговых центрах

Выручка магазинов одежды за два месяца сократилась, несмотря на то что шопинг был доступен в формате онлайн. Но сейчас лето, и многим хотелось бы обновить гардероб. Ждать ли покупателям новых скидок и как ретейлеры готовятся к выходу из кризиса — в материале Лайфа.

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Фото © Shutterstock

С 1 июня в Москве торговые центры снова открыли двери для посетителей. Смягчились и ограничительные меры самоизоляции, но народ пока не спешит посещать общественные места. Ажиотаж ожидался в магазинах с одеждой. Наступило лето, и многие, в большинстве своём женщины, обновляют гардероб. Но, несмотря на обеспечение всех мер безопасности (санитайзеры в магазинах и разметка), ажиотажа так и не случилось.

По данным ИТ-компании "Эвотор", выручка магазинов одежды в марте оказалась на 28% ниже по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, в апреле ― на 88%, в мае ― на 69%. Отмечается, что средний чек в мае был меньше на 10%, чем в этот же период прошлого года, а в апреле ― на 15%.

Во время режима ограничений продажи перетекли в онлайн. Но ситуация начала меняться с середины мая, когда власти ряда регионов разрешили работу непродовольственной торговли, и отрасль постепенно стала восстанавливаться. Генеральный директор компании Андрей Романенко поделился своими наблюдениями с Лайфом: на первой нерабочей неделе (с 30 марта) работало только 5% магазинов одежды в стране, на последней неделе мая ― уже 40%, а 1 июня ― уже 46%. Оборот магазинов одежды также постепенно рос: с 6% в начале карантина до 47% в конце мая и 58% к 1 июня.

Чтобы оставаться на плаву, магазины одежды активно перешли на онлайн-торговлю. По оценкам фешен-экспертов, дистанционная торговля очень удобна, но людям по-прежнему важно посмотреть на вещь вживую, потрогать и померить на месте.

Генеральный директор коммуникационного агентства PR Partner Инна Анисимова отметила, что многие магазины с первых дней работы предлагают посетителям товар со скидкой. В некоторых из них скидки доходят до 30–50%. Эксперт заметила, что в магазинах косметики наибольшее скопление покупательниц наблюдалось возле стендов с лаками для ногтей.

Что будет с ценами на одежду?

Фото © Shutterstock

Конечно, купить вещь за полцены куда приятнее, чем за полную стоимость, но для межсезонной распродажи ещё рано. Тем не менее можно надеяться, что продавцы постараются привлечь покупателей.

Цены будут низкими первое время, чтобы нарастить трафик. После снятия ограничений и окончания самоизоляции скидки закончатся и, возможно, будет подорожание во всех сегментах, чтобы покрыть убытки, — считает генеральный директор коммуникационного агентства PR Partner Инна Анисимова.

Старший аналитик ИАЦ "Альпари" Анна Бодрова полагает, что ретейл будет всеми силами стараться привлечь внимание потребителя, объявляя межсезонные распродажи и всевозможные акции. Специалист отмечает, что в основном люди будут придерживаться режима экономии. В Москве по итогам лета могут сократиться около 10% торговых площадей, а продажи просесть на 20–30% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Учитывая, что сейчас у людей нет свободных денег, Анна Бодрова не видит массового спроса на одежду сразу после открытия торговых точек. Покупатели соскучились по формату офлайн-магазинов и обязательно в них придут посмотреть и потрогать руками. Однако в этом году, по её оценкам, розничные продажи останутся в глубоком минусе и начнут восстанавливаться, когда выровняется платёжеспособность россиян.

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